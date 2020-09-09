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粉絲一用就是5、6年！髮油始祖1500元→799元　分岔毛躁瞬間消失

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記者李薇／綜合報導

長頭髮的女生常常都會有髮絲打結的困擾，以前流行用護髮素、潤髮乳來修護，但自從「摩洛哥優油」引進台灣之後，就掀起一股髮油養護的熱潮，很多人都是用過就回不去，多年不斷回購，髮油界的始祖力量不容小覷。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／moroccanoil IG）

▲摩洛哥優油打結、分岔不上門。（圖／moroccanoil IG）

「摩洛哥優油我用5、6年了，好愛它的香味」、「摩洛哥超愛！救了分岔、乾澀、毛躁」、「摩洛哥已經用了3瓶」、「愛摩洛哥＋1，用了n罐」，翻開《美妝公社》的討論版，幾乎網友都是一片好評地稱讚摩洛哥優油，只要用了它，髮質不但超柔順，又很蓬鬆、輕盈。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／moroccanoil IG）

▲摩洛哥優油讓髮絲超級柔順。（圖／moroccanoil IG）

除了分享用了幾罐，各大美妝版也看得見網友們讚頌它到底有多厲害，「本身頭髮輕微自然捲，染燙都有，用過摩洛哥優油後就再也回不去了」、「摩洛哥優油真的是我使用過感受最明顯的髮油了！效果真的沒話說！一抹上去就有感，我原本超級粗糙乾燥的髮尾馬上就變得光滑柔順，而且效果可以持續一整天！實在是太驚艷了」。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／moroccanoil IG）

▲摩洛哥優油質地輕盈好吸收。（圖／moroccanoil IG）

摩洛哥優油之所以受到歡迎，因為裡面添加摩洛哥堅果油，可以幫助頭髮更加細緻柔順，同時補充髮絲流失的營養，尤其是染燙髮質常常會遇到毛躁的問題，都可以透過它來補充營養成分，重現滋養潤澤。

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▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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摩洛哥優油, 髮油, 保養, Her和她, Her
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