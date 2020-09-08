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Janet嘴裡含愛的鑽石　買De Beers不用報備

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記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers即日起至10月11日，於台北101精品店舉辦「Nature’s Origins頂級珠寶展」，今邀女星謝怡芬（Janet）擔任嘉賓，變身一日貴婦佩戴上億元的珠寶亮相，她透露買精品不需向老公George報備，因為夫妻倆互相信任對方是理性購物者，她最寶貝的鑽石藏在嘴裡，是老公在交往初期送的鑽石舌環，讓她隨時將甜蜜戴著走。

▲藝人Janet謝怡芬代言DE BEERS珠寶記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲Janet佩戴上億元的De Beers珠寶亮相。（圖／記者林敬旻攝）

▲藝人Janet謝怡芬代言DE BEERS珠寶記者會。（圖／記者林敬旻攝）
▲Janet最喜歡頸部的43,000,000元Soothing Lotus項鍊，結合6種顏色的鑽石原石與拋光鑽石。（圖／記者林敬旻攝）

Janet為了做節目、拍戲，經常上山下海，她表示：「雖然很像漢子，但我還是很享受打扮漂亮、在舞台上發亮的模樣，非常極端吧！」她對今日所戴的4300萬元Soothing Lotus項鍊愛不釋手，驚艷結合6種不同顏色與切割形狀的鑽石原石與拋光鑽石的組合如此美麗，同時被De Beers鎮店之寶、鑲嵌691顆總重270克拉的Talisman Wonder圓盤震攝住，想去中央17.1 克拉白蘭地色主鑽的出生地納米比亞一探究竟。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers礦區之一的納米比亞的奧蘭治河黃昏景致（左），南非威尼斯林波波自然保護區中漫步的大象。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲波札那奧拉帕生態保護區中的斑馬（左），加拿大西北地區通往高秋桂礦區途中的冬季日落景致。

今年新冠肺炎疫情讓人們反思與大自然的關係，De Beers藉此次珠寶展揭開品牌4大鑽石生產國波札那、納米比亞、南非與加拿大的神秘風貌，展示De Beers於開採鑽石礦的同時，也對保護自然投入許多心力，承諾在每1公頃土地受採礦工程影響，即規劃6公頃土地作為自然保護區，目前已有約20公頃的保育地，在南非與波札那進行「鑽石之路」專案維護動植物多樣性，並在南非威尼斯林波波自然保護區進行大象遷移計畫等。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Talisman Wonder中央的17.1 克拉、白蘭地色的主鑽來自納米比亞。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲此次珠寶展最高價的15.28克拉DB Classic鉑金祖母綠式切割鑽戒（左）146,200,000元，10.16克拉DB Classic鉑金梨形切割鑽戒81,050,000元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲De Beers 10.09克拉DB Classic鉑金心形切割鑽戒（左）46,000,000元，5.93克枕形切割黃鑽戒指搭配梨形邊鑽8,050,000元。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）
▲De Beers Portraits of Nature系列Electric Cichlid黃鑽與白鑽項鍊（左）18,900,000元，Soothing Lotus鑽石耳環6,950,000元。
 

Tiffany & Co.也是對鑽石來源與社會責任極為重視的品牌，去年起開始與顧客分享鑽石原產地，更進一步分享鑽石的工藝流程，每顆獨立註冊鑽石（0.18 克拉及以上）均有「T&Co」序號鐳射蝕刻，讓顧客得知所買的鑽石來源地區資料，確保每一顆都是「無衝突」鑽石。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲The Tiffany Setting顏色F、淨度VS1的2.09克拉六爪鑲嵌鉑金鑽戒（左）2,325,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）
▲TIFFANY & CO.帶領業界公開鑽石來源。

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關鍵字：

Janet, 謝怡芬, De Beers, Tiffany
fashion.net

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