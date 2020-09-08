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小S在家「內褲外穿」被女兒嗆爆　戴APM Monaco回歸國際巨星

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 ▲小S自嘲如「猛虎出閘」開心出席APM Monaco開幕活動，加碼爆料自己喜歡「內褲外穿」被女兒嗆爆。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

知名藝人小S（徐熙娣）今（8日）以國際巨星之姿出席摩納哥珠寶品牌APM Monaco於台北101全新概念店開幕活動，演繹新系列珠寶配飾，訪問中透露，現在女兒開始會管媽媽的穿搭，因為在家曾以「內褲外穿」的模樣去訓話小孩，結果威嚴盡失直接被女兒嗆：「請你不要穿這樣説大道理好嗎？看起來很窩囊。」

▲小S出席APM Monaco開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲小S出席APM Monaco開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲小S今日出席APM Monaco開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

許久未有公開活動的小S依然不改浮誇本色，今日一出場便高喊：「大家好，我是International professional superstar國際巨星小S！」吸引民眾圍觀，開心表示：「今天一出來就有一種猛虎出閘的感覺。最近非常美！有美又幽默，在家真的太可惜。」身上配戴APM Monaco最新EDEN系列，由於平常的風格非常休閒簡單，所以小S很喜歡戴兩個以上的戒指來搭配，來營造一種衝突感，「你知道，就是夾菜的時候，對。」可以炫耀一下。

▲小S出席APM Monaco開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲小S今日出席APM Monaco開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

提到話題度超高的三個女兒，小S無奈坦言：「老大（許曦文Elly）最近的工作量確實有小超越我了。」但同時也為女兒感到開心。訪問中透露女兒們有時會偷翻抽屜看媽媽的珠寶，還會背地裡偷偷上網買飾品，也會開始管媽媽的穿搭，尤其是最古靈精怪的許老三，翻了小S的衣櫃後嫌棄衣服都太休閒了，小S只好回答：「這是我平常的Style啊。」許老三不滿嗆聲：「睡衣風嗎？」讓小S氣到跺腳。

▲小S。（圖／翻攝自小s IG）

▲小S。（圖／翻攝自小s IG）

▲小S透露現在女兒們會開始管媽媽的穿搭。（圖／翻攝自IG@elephantdee）

小S今日還曝光了一項自己的怪僻，她表示自己在家喜歡只穿一件內褲，不喜歡睡覺的時候衣服跑來跑去，所以會換上老公的大件T恤，並塞進內褲裡，接著把下襬從下方拉出來拉到最緊，有一次睡前走到書房發現女兒還沒睡，就這樣以「內褲外穿」的模樣訓話一頓，遭到女兒反嗆：「請你不要穿這樣説大道理好嗎？看起來很窩囊。」精彩故事引起讓現場一陣爆笑。

▲Apm Monaco。（圖／品牌提供）

▲Chiara Ferragni 演繹APM Monaco最新「EDEN」系列。（圖／翻攝自IG@apmmonaco）

APM Monaco的飾品風格相當多變，這也是小S認為品牌與自己特別契合的原因之一，極簡、有設計感的時尚態度很值得收藏，APM Monaco每月都會以創意總監Kika Prette從流行時事中取得靈感創作推出不同限量商品，今年9月特別邀請到國際網紅Chiara Ferragni作為封面人物，親身演繹「EDEN伊甸園」新系列，優雅的珍珠設計營造出一種法式的高冷態度，最適合時下流行的混搭疊戴。另外還有「MALTESE」系列，則是強調以白珍珠凸顯女人的柔美與典雅。

▲Apm Monaco。（圖／品牌提供）

▲Apm Monaco。（圖／品牌提供）

▲Apm Monaco。（圖／品牌提供）

▲APM Monaco全新概念店於台北101盛大開幕。（圖／品牌提供）

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APM Monaco, 小S, 徐熙娣, 女兒, Elly, Lily, 許老三, 飾品, 珠寶, 珍珠, 戒指
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