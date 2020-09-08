最浪漫男裝！VALENTINO秋冬偷傳情　標語上衣、花卉包告白穩贏

▲VALENTINO秋冬男裝系列亮點一次看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

VALENTINO於今（8日）在台展示秋冬男裝系列，本季延續深刻的浪漫主義，創意總監Pierpaolo Piccioli通過高超的剪裁技術來呈現親密情感，最大亮點就屬遍佈衣著、鞋款以及包款的花朵圖像，仿佛真實盛開一般，搭配硬挺剪裁遊走於一柔一剛之間，更有直接印上NEED（需要）來傳情的上衣，讓人驚艷男裝竟能如此浪漫，穿上告白穩贏。

▲荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義的花朵圖像注入單品， （圖一）彩色花卉圖紋印花寬版襯衫NT$35,600； 黑白花卉圖紋針織上衣，NT$50,000；（圖二）黑白花卉圖紋印花外套，NT$88,000。（圖／品牌提供）

此次VALENTINO秋冬男裝系列通過2種方式傳遞浪漫色彩，一是由知名荷蘭攝影組合Inez & Vinoodh拍攝充滿浪漫主義的花朵圖像，使潑墨效果的各類花朵生長在針織上衣、外套、寬版襯衫等單品，在簡潔的黑白基調中加入了彩色靈魂一筆點亮，白色、象牙、酒紅、鉛灰等色調呼應浪漫情懷；且本季善於運用西裝與針織衫的搭配，賦予多樣化開衩領口，無論翻領或是立領穿著都增添穿衣趣味。

▲法國藝術家Melanie Matranga 的感性文字變成標語，（圖一）“NEED NEED”標語針織上衣，NT$45,600。（圖／品牌提供）

二是法國藝術家Melanie Matranga 的感性文字，在系列中放大到變成抽象的符號和圖騰，像是可愛的「NEED」、「WANT」，直率表達情感需求，化作標語針織上衣搭配俐落的九分褲呈現。當然，最不能忽略的就是創意總監Pierpaolo Piccioli的高超剪裁技巧，量身訂製的外套、大衣和西裝，以及講究剪裁的運動服，互相交織，腳踏厚膠底皮鞋充滿儀式感，「希望運用對細節的專注，來產生人與衣著的親密對話。」

▲配件部分花卉圖紋小型斜背包，NT$33,800；VLTN標誌迷你斜背包，NT$26,600 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

時尚迷關心的配件部分，本季「VLTN」字樣仍是極具辨識度的組成，迷你斜背包、金屬V標誌腰包以及花卉圖紋小型斜背包，充分體現「小包當道」的時尚，雖然容量縮小卻不減吸睛程度，運用簡潔色彩和多功能背法，提升整體實用特質。

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