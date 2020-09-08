Crate and Barrel「秋冬自然風」把家變度假勝地！粉嫩餐具千元內入手

▲美國居家品牌Crate and Barrel秋冬新品以「自然沐居」為靈感。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

受到疫情影響，人們對於家的需求更是提升到療癒層面，美國居家品牌Crate and Barrel秋冬新品就以「自然沐居」為靈感，運用磚、木、水泥、竹藤等材料的肌理、色澤與特性去構築新品，讓人即便身處家中也好像擁抱大自然；更有仿佛哥本哈根童話的粉系色彩餐具，多款都是千元內就能入手。

▲Gather沙發使用寬大厚實的椅墊增加舒適性，NT$83,500起；felia 旋轉單人椅凹進式旋轉底座，可輕鬆旋轉不受限制，NT$18,800。（圖／品牌提供）

Crate and Barrel秋冬新品以「自然沐居At home with nature」為主題，把根植於大自然中的溫潤感引入居所，新作運用品牌擅長的現代風格，交疊上大自然中藍、白和灰等寧靜感水洗色澤，將黃銅、金屬、木頭等材質與麻、棉和絨等軟布料結合，外型採用圓潤導角，居住時更為舒適，在家中就好似度假勝地。為了迎合小坪數的空間，機能性是一大重點，Gather沙發使用寬大厚實的椅墊增加舒適性，採用明縫飾邊、柔順的義大利皮革和一體成型扶手賦予沙發俐落又不過分修飾的外觀；Ofelia 旋轉單人椅凹進式旋轉底座可輕鬆旋轉，設計上更為靈動。

▲Pryce酒杯系列550元起；Pebble系列880元起；Coimbra餐具系列420元起；花器1,150元起。（圖／品牌提供）

民眾關心的餐具新品有Pryce酒杯系列，用傳統的木製模具製作，並在切割和用火進行拋光後，於杯口以手工方式塗上了金屬帶，增添其奢華氣息；Pebble系列則相對活潑許多，運用奶油色、橙色、灰色和淺灰色的釉料製成，並向碗盤邊緣逐漸加深，增添了手工美感。另也有仿照丹麥首都哥本哈根小鎮的色調，以大膽幾何圖騰與柔和粉系色彩，加入圓滑耀眼的外型，注入餐桌、餐具以及花器等品項上，獨具可愛氛圍。

▲LE CREUSET 95週年推出「迪士尼米奇系列」萬用窈窕鑄鐵鍋18cm，NT$9,200；醬料碟3入NT$2,280 。（圖／品牌提供）

與此同時，適逢法國鍋具品牌LE CREUSET 95週年，再度與Disney跨界合作推出「迪士尼米奇系列」，最新鍋款「萬用窈窕鑄鐵鍋18cm」，搭配米奇頭造型鍋蓋及金色蓋頭讓質感更升級，煎煮炒炸都十分合適；以米奇頭為造型的醬料碟，外觀就是經典的米奇紅、黑、黃配色，更是米奇控必收單品。