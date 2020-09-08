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梵克雅寶幸運草長項鍊添好運　變身短鍊、手鍊都時髦

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▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶璣鏤雕花黃K金Vintage Alhambra四葉幸運圖騰吊墜（左）103,000元，Magic Alhambra四葉幸運圖騰長項鍊單枚墜飾225,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自1968年創造出首款Alhambra系列長項鍊，四葉幸運草圖騰從此成為品牌標記，是進入品牌世界的最佳入門。今年再推新作，發表4款長項鍊、璣鏤雕花黃K金戒與鑲嵌粉紅珍珠母貝的珠寶錶，滿足各種色系的服裝穿搭，也象徵好運源源不絕。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Magic Alhambra四葉幸運圖騰灰色珍珠母貝長項鍊（左）177,000元，玉髓款長項鍊203,000元。

新款Alhambra系列長項鍊，分別以18K白金鑲嵌淡藍色玉髓、玫瑰金搭配灰色珍珠母貝、黃K金鑲1989年首度於此系列亮相的藍瑪瑙，另一款Magic Alhambra黃K金長項鍊則以璣鏤雕花呈現，長項鍊均可繞成兩圈作為雙圈短項鍊，亦可反戴讓幸運草墜飾垂墜於背部，或變身為手鍊佩戴；梵克雅寶同步推出黃K金幸運草戒與甜美的粉紅珍珠母貝錶，讓選擇更為多元。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Magic Alhambra四葉幸運圖騰藍瑪瑙長項鍊（左）192,000元，玫瑰金鑲嵌粉紅珍珠母貝的Sweet Alhambra腕錶458,000元。

近幾年各珠寶品牌為吸引新客，在入門且經典的系列多所著墨，伯爵（PIAGET）Possession系列即推出不同尺寸的亮色寶石圓球墜飾，分別鑲嵌紅玉髓、青金石、孔雀石、綠松石等，搭配不同數目的美鑽做變化，單戴或疊戴都出色。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Possession孔雀石項鍊（上）165,000元，鑲鑽孔雀石吊墜408,000元。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）
▲伯爵Possession綠松石面盤腕錶，630,000元。
 

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關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Piaget, 伯爵
fashion.net

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