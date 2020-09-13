科技冷漠終結者！可計時「手機監牢」朋友聚會不再低頭

編輯／JJ

現代人不管男女老少全都手機不離手，在餐廳、在家吃飯時大家的「科技冷漠」早已成常態，但是難得的聚餐裡不好好聊天只顧著用手機實在不禮貌，現在就有一招可以對付「科技冷漠」的人！近期網路上出現一種實用小物「手機監牢」，可以讓大家把手機關起來專心享受聚會，往後和朋友相約就再也看不到大家自顧自滑手機的景象了。

▲「Cell Phone Jail」手機監牢。（圖／翻攝自Amazon，以下同）

其實「手機監牢」就是一個非常簡易的鑰匙鎖保險箱，裡頭可以放置5～6部手機，以「鎖住你的手機，與真實世界重新連結」為標語，適合學校保管學生手機使用，更可以增進家庭、朋友之間美好的時光。如果覺得一般的鑰匙鎖過於普通，現在也有推出進階版本，雖然少了鑰匙鎖頭，但是多了警報器，可以預設好15～30分鐘手機們該坐牢的時間，中途有人打開的話便會警鈴大作，且手機在坐牢的時候還可以同時充電。

▲進階版可充電、計時警報器「手機監獄」。（圖／翻攝自Amazon）

此外，像是這種多功能的計時收納桶，也很適合用來暫時禁錮手機，它的設計宗旨是幫助大家慢慢戒除成癮的壞習慣，進而建立起好的習慣、改善生活，可以自由調整鎖住內容物1分鐘～10天，直到時間歸零才能再度打開，不只是聚會時可以將大家的手機放進去以便專心聊天，也很適合正在讀書的朋友們暫時把誘惑都關進去，再來就是抵擋不了垃圾食物誘惑的女孩們，把高熱量餅乾、巧克力放進去，自己設定好獎勵時間，就能夠防止自己總是忍不住爆吃。

▲多功能計時收納罐。（圖／翻攝自Amazon）

►「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形 亮黃、灰藍新花色萌翻