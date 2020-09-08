曾之喬罕見頂「眉上瀏海」分享發光美肌　美到老公每天讚漂亮

▲曾之喬今日罕見以「眉尚短瀏海」出席代言活動。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

女星曾之喬近年來幾乎都以額頭全露的中分髮型亮相，今（8）日罕見以「眉上短瀏海」搭配鮮豔桃紅色斜肩長洋裝現身美容保健食品代言活動，大方分享她透亮到猶如自帶濾鏡的發光美肌秘訣，激勵女生把自己顧得健康漂亮，男人緣會變好，更自曝幾乎每天被老公辰亦儒誇漂亮，「他其實不是浪漫的人，但他真的很常誇我漂亮！」

▲她表示維持漂亮狀態不只是外在保養，還包含生活習慣。(圖／翻攝曾之喬IG，以下同)



自稱「在演藝圈長大」的喬喬，曾坦白表示她個人對自己的要求「想要越變越好，越變越美的第一步就是學會愛自己，花時間與自己相處。」她提到從出道以來就被教導「藝人保持漂亮狀態是一種禮貌」，而維持好的狀態不僅是保養皮膚，更是牽涉到整體生活習慣。

▲她開始運動健身、養生後不僅意外收穫男粉絲，連老公都每天誇她漂亮。



她舉自己為例說一直以來自己粉絲大多都是女生，但近幾年男粉絲突然變多，一開始她也百思不得其解，後來詢問之下男粉絲都讚說「因為妳身材很好啊！」原來因為她開始健身、運動，飲食生活也越來越養生，身形曲線變得更明顯，意外收穫了一群男粉，就連老公也幾乎每天都稱讚她，「他其實不是浪漫型的人，但很常誇我漂亮，像是我們工作忙只能視訊時，他看到我就會說『怎麼這麼漂亮！』或有時候素顏穿得很居家，他也會說我很可愛。」讓她笑說「很謝謝他看得懂我的美和對自己的要求。」

▲她近幾年來很重視養生，覺得身體照顧好了，才能由內而外的發亮。



而說到好到發光的好肌膚，除了外在的保養，她也常公開分享自己近年來很重視養生，像是吃入口的食物都會挑選，維持健康的生活作息和定期運動，且平常可適時吃些美容保養品，尤其是特別累的時候，更要好好保養和補充保健食品，讓整個人都能由內而外的發亮，才真正能維持好狀態。

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