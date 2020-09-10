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超會放線、備胎最多的3大星座！Top 1養魚達人到處撒網

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▲▼超會放線、備胎最多的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

不是每個人面對感情時都是一心一意只放在另一半身上、要結束一段關係才能尋找下一個對象，很多「情場高手」在與你濃情蜜意時，可能正在到處放線養魚養備胎。12星座中最擅長放線的3大星座，備胎多到隨時想分手換另一半都不愁沒對象。

▲▼超會放線、備胎最多的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：雙魚座

天性慷慨大方、包容心強的雙魚座，堪稱「人美心善好相處」的代表，對誰都很溫柔和善、體貼關懷，讓人覺得跟他們相處起來很舒服自在，也因此他們很容易獲得他人的好感，不動聲色就能收穫很多潛在的「魚」，就算有對象時身邊也不會缺少為他們獻殷勤的人。但雙魚養備胎時跟其他兩名比起來算是比較有「道德」一點，會堅持不欺騙、不承諾、不利用的三不原則。

▲▼超會放線、備胎最多的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：射手座

熱情活潑、有幽默感，再加上有趣又奔放的性格，射手座天生就是個行走的魅力發射站，是許多人心中另一半的理想型。射手就算無心放線養備胎，也會有各種愛慕者從四面八方自動湊過來，想獲得他們的青睞，而一旦他們也有「養魚」的心思時，那就更不缺了，「魚池」列表可能讓你歎為觀止。

▲▼超會放線、備胎最多的3大星座。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：雙子座

雙子座堪稱是12星座中最會放線的「養魚達人」、「備胎之王」！反應靈敏又非常能言善道的雙子本來就是很受歡迎的社交小能手，跟誰都聊得起來，很快就能跟人混熟，且喜歡追逐新潮事物的他們大多都會有著時髦的外在形象，讓他們放線養魚猶如吃飯喝水一般簡單。而且他們到處都能撒網，只要遇到顏值達標、個性也不錯的對象，就會動用三寸不爛之舌把對方收入漁場中。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 備胎, 放線, 養魚, 雙魚, 射手, 雙子
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