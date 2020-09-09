沛納海經典款鍊帶升級　更薄、更輕還能換皮錶帶

▲沛納海Luminor Marina 44mm腕錶，268,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是沛納海（Panerai）Luminor錶款問世70周年，改款革新的腳步不停歇，為Luminor Marina 44mm腕錶的金屬鍊帶升級，以系列錶殼特有的錶冠護橋為靈感，設計出特殊結構且減少兩側所需螺絲數量的新鍊帶，其雙按鈕摺疊式錶扣換上全新的幾何造型，不僅降低鍊帶厚度，整體重量也較過往輕盈，大幅提升佩戴舒適性，並維持一貫的霸氣風格。

▲新鍊帶以沛納海Luminor系列錶殼特有的錶冠護橋為靈感。

Luminor Marina 44mm腕錶的外貌也不只一種，加入可更換錶帶機制，使用沛納海另附的快拆錶帶工具，即可取下精鋼鍊帶換上皮革錶帶，變化新風格；不變的是三明治面盤、覆以Super-LumiNova™夜光塗層的時標與指針等經典設計，內載具3日動力儲存的P.9010自動上鍊機芯。

▲沛納海新鍊帶特殊結構設計減少兩側所需的螺絲數量。

也在運動錶大力著墨的德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original），推出防水300米的新版雙色SeaQ 大日期潛水錶，不鏽鋼錶殼搭配嵌有陶瓷的紅金材質旋轉錶圈，流露時髦風格，但功能依然不馬虎，包括三角標誌、時標、鍍金色時針、分針與秒針，都大量使用Super-LumiNova夜光塗層，確保水中讀時依舊清晰，而精準內在歸功於動力儲存達100小時的Calibre 36機芯，符合最嚴格的德國DIN和國際品質ISO專業潛水錶標準。

▲格拉蘇蒂原創雙色SeaQ 大日期潛水錶搭配尼龍編織錶帶和摺疊扣款，508,000元。

