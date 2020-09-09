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日心理測驗「從髮色看感情觀」　紅髮容易深陷、金髮最怕被忽略

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▲▼日本心理測驗「髮色看愛情弱點」 。（圖／翻攝自IG）

▲從髮色居然能測出感情弱點。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、roses_are_rosie）

編輯 / Lily

許多女生喜歡藉由變換髮色來轉換心情，選擇適合顏色不僅能幫你突顯五官，更讓整體造型更完整。日前日本網站thesaras有一個「髮色測戀愛觀」的心理測驗很有趣，用髮色就能測出你的愛情弱點，測過的人都說準！

以下髮色你最想染成哪一種顏色呢？或是你現在的髮色剛好就是以下的選項，黑色、莓紅色、紫色、藍黑、亞麻綠、灰色、咖啡色，還是米金色，你偏愛哪個呢？

紅色 太容易投入

喜歡紅色頭髮的你，通常喜歡成為大家的焦點，看待事情也較容易以自我為中心，看到喜歡的就會行動，很容易一愛上就無法自拔。

紫色 敗在死腦筋

喜歡紫色的人，對很多事情都存有浪漫幻想，談戀愛也是活在粉紅泡泡裡，有時即便明知對方心不在，他還是死守在那裏，總是敗在死腦筋。

藍色 太完美主義

喜歡藍色髮色的人通常很聰明，談感情更是完美主義者，她欣賞的另一半通常都很有才華，不過有時對對方要求太多，會讓對方喘不過氣，萌生想離開的念頭。

金色 沒辦法忍受孤單

最近許多人都把頭髮漂淺，米金色沒有褪色問題，更好照顧，若你的理想髮色是這款，代表你討厭一成不變，談戀愛希望被捧在手心上，只要對方稍稍冷落你，你就會很不能接受

灰色 把另一半看太重

看似冷冷的你，只要被點燃就會全心全意地付出，談戀愛總是會忘了自己，凡事把對方擺第一，當感情不順彷彿世界末日，很容易被影響心情。

咖啡色 食之無味、棄之可惜

你只要一習慣就很難離開舒適圈，不管是對工作、感情都是，總是喜歡戀愛長跑，最後變成家人的感覺，即便心裡想換新對象，卻害怕再也遇不到更好的人，裹足不前。

亞麻綠 講話不留情面

你這個人是直腸子，有什麼就說什麼，有時傷了人也不自知。每次一談戀愛就容易失了分寸，總是刀刀見骨的批評另一半，雖然你是為他好，但若是你的另一半不夠成熟，就會很容易吵架，引起無謂的爭端。

黑色 喜好自由忽略另一半

喜歡黑色的人，特別喜歡自由空間，戀愛時候比較自我，有時比較容易忽略對方，會讓另一半搞不清楚你在想什麼，懷疑兩人真的在交往嗎？

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關鍵字：

髮色, 心理測驗, 愛情, 愛情觀, 弱點
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