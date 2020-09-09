日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

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如果自認是史努比的忠實粉絲，那麼對這隻「粉紅史努比」肯定不陌生，這是位於神戶的「PEANUTS HOTEL」在去年為慶祝一週年時曾推出過的限定玩偶，而時間又悄悄經過一年，不久前官方宣布「粉紅史努比」毛絨玩偶正式重出江湖，這次新推出兩種大小，難得一見的療癒粉色加上瞇眼表情簡直叫人原地融化！

▲「粉紅史努比」重出江湖。（圖／翻攝自IG@peanutshotel，以下同）



位於日本神戶的PEANUTS HOTEL自2018年開幕以來，便成為史努比控們一生必去的夢幻旅店，所有的裝潢佈置都緊扣著PEANUTS家族的漫畫，每一個房間都有不同設計主題，今年也再次推出了粉紅主題的「ROOM64」，整間房間以粉色佈置，還有超巨大的粉紅史努比玩偶陪睡，對史努比腦粉來說絕對是最幸福的事。

而民眾們最想入手的「粉紅史努比」玩偶，在去年發售引起廣大迴響後，今年決定再次推出限定回歸，目前僅限於PEANUTS Cafe神戶門店，以及官方線上開放訂購，共推出兩種尺寸，大尺寸款式為6,400日圓（約NT＄1,767），比去年款式又增大一些，能帶來擁抱般的柔軟溫暖觸感；小尺寸則為2,400日圓（約NT＄663），與手掌差不多大，可以當作掛飾使用。

即使還正值全球疫情期間，不能到日本旅遊，想跟上這波「粉紅史努比」的回歸似乎有些困難，但是真的找不到代購的朋友們也不用氣餒，等待疫情全面解封後，還是可以到PEANUTS HOTEL朝聖，絕對不會後悔。

《PEANUTS》漫畫為了慶祝70周年，今年特別與日本雜貨品牌Afternoon Tea LIVING合作推出一系列聯名商品，以「英倫」風格為主題，結合英國國旗、格紋、風衣等元素，推出包括靠墊、杯子、零錢包…等等眾多品項，讓粉絲們忍不住又掏出錢包。

▲史努比慶祝70週年，攜手Afternoon Tea LIVING合作推出一系列「英倫風」聯名商品。（圖／翻攝自shop.afternoon-tea.net）



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