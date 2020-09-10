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楊冪霸氣金句：「有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

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▲▼ 楊冪金句。（圖／翻攝自楊冪微博）

▲楊冪集智慧和美貌於一身，她的霸氣金句必須筆記。（圖／翻攝自楊冪微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

9月中即將邁入34歲的楊冪，離婚後不只是事業更上一層樓，感情也有了著落，人生又站上另一個高峰。楊冪是個充滿智慧的女生，從婚變到離婚，從沒流露半點脆弱，行動更是有如她曾說的霸氣金句，徹底活出自己的姿態，女孩們一起來體會她的人生哲學！

▲▼ 楊冪金句。（圖／翻攝自楊冪微博）

「有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

即便經歷婚變和輿論攻擊，她也沒有因此停下腳步，與其哭哭啼啼，倒不如好好睡一覺，睡醒之後又是一條女漢子。

「有本事就殺了我，殺不死，就等著看我變得更強大吧！」

有時候會傷害自己的，不是別人而是你自己，只要心態對了，就勇敢的往前方邁進吧！

「不是我的，我不會要。在眼前的，一定要做好。」

凡事不強求，強求只會讓人覺得痛苦，試著把握能控制的事情，盡自己最大的努力，讓事情變得更好。

「當你發現自己一個人解釋半天沒有人信，那就別浪費時間了，我也挺忙的，你也挺忙的。我知道自己在做什麼就行了，有些人不用交代。」

從出道以來，楊冪身邊輿論不斷，如果沒辦法堵住別人的嘴，不如就把自己做好，因為在意別人想法是最浪費時間的事。

「人生是可以設計的，生涯是可以規劃的，幸福是可以準備的，你現在就可以開始做這些事情。」

人生必須照自己的意志往前走，想要的人生、想過的生活，必須自己爭取，千萬別為失敗找藉口，現在開始做，永遠都不遲。

「我不缺你一個人喜歡。但若你喜歡，那你還挺有品味的。


她的愛情觀很有哲理，她並不會愛上了誰而想改變自己，做自己喜歡的樣子最重要，如果不得你的愛也沒關係，因為多的是人在後面排隊。

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關鍵字：

楊冪, 金句, 雞湯, 感情, 正能量
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