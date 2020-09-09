傳說中的Armani週慶「VIP預購會」首度曝光！升級版粉水搶先買

▲傳說中僅限VIP參加的Armani週慶預購會，今年首次對外開放。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

只要是鐵粉都知道，奢華美妝品牌Giorgio Armani向來全年無折扣，就連一年一度的週年慶也沒有所謂的「特惠組」，但有個只有VIP才能參加隱藏版神秘預購會，今年首次對外開放，讓新客也能預約參加。不僅能搶先買到全新升級版的「亞曼尼粉水」，還有獨家預約禮和奢華訂製滿額禮，更能累點換正貨商品，觀望亞曼尼已久的人一定把握這次機會！

▲預約消費並參加預購會就能獲得「奢華預購禮」。



時尚大師Armani先生對於美與頂級體驗的堅持，不但體現在產品上，更延伸到銷售面上，就連週年慶大戰也維持一貫風格，不下折扣、不出特賣組，也因此今年首度對外開放以往僅流傳於頂級VIP客戶間的「預購會」，就掀起美妝界一陣轟動。而今年的預購會，除了有百貨95折，還開放同步累積會員點數，更特別以Armani先生最愛的度假小島潘特列拉島上為靈感，推出多款旅行相關的獨家時尚滿額贈，讓你就算不能出國也能享受義式度假風格。

凡參加預購會並預約消費滿NT$6,000，即可獲得「亞曼尼時尚行李吊牌」與「黑曜岩新生奇蹟防曬精華」5ml。

▲超有質感的訂製刷具包，可收納刷具也可當手拿包使用。



凡參加預購會並消費滿NT$17,000，即可獲得「黑曜岩新生奇蹟嫩膚露」30ml、「黑曜岩新生奇蹟輕乳霜」5ml和由國外特別訂製的「亞曼尼時尚刷具包」。

▲滿額贈第二檻一樣有訂製刷具包和經典「黑曜岩系列」4件組。



凡參加預購會並消費滿NT$32,000，即可獲得「黑曜岩新生奇蹟輕乳霜」5ml、「黑曜岩新生奇蹟全能眼霜」5g、「黑曜岩新生奇蹟眼部緊緻精萃」3ml、「黑曜岩新生奇蹟乳霜─經典版」5ml與「亞曼尼時尚刷具包」。

▲時尚旅行袋有黑色與藍色兩種款式（隨機出貨）。



而參加預購會並消費滿NT$52,000，即可獲得「黑曜岩新生奇蹟潔顏乳」150ml與「亞曼尼時尚旅行袋」。

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟乳霜/輕乳霜，50ml，NT$15,000。



此外，預購會上一定要搶先鎖定最多人搶的經典「亞曼尼黑霜」和全新升級上市的「亞曼尼粉水」。這兩大明星商品皆來自GA頂級「黑曜岩保養系列」，結合珍稀重生密蘿蘭和黑曜岩精萃，擁有極佳修護、抗老養護功效，其中經典黑霜有著獨特雪融霜質地，一抹化開快速吸收，備受歡迎。

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟精萃露，150ml，NT$4,500。



而新升級上市的黑曜岩新生奇蹟精萃露新添加維他命E與維他命C，補充肌膚所需營養，幫助肌膚更穩定，且萃取技術更升級，質地更清爽好吸收。

除了GA，每到週年慶都引爆排隊人潮的Kiehl’s契爾氏，今年也對外曝光「預購會」，不僅推出多款只在預購會獨賣的人氣熱賣商品加大版組合，超甜折數甚至比周慶檔期更低，還有超有質感的「環保餐具水瓶組」滿額贈、年度抗老新品「超級乳霜」搶先買！

▲Kiehl’s 超進化全能修護超級乳霜，50ml，NT$2,800。（圖／記者張毓容攝，以下同）

Kiehl’s今年上半年才推出擁有快速、高效修護力的「神力小紅瓶」，一上市就賣翻天，這次更在週慶開打前夕推出重量級抗老修護新品「超進化全能修護超級乳霜」，內含成分直逼頂級奢華乳霜，CP值破表。台灣於9月搶先全亞洲上市，且今年預購會也首次開賣新品，參加預購會就能優先買到。

「超級乳霜」添加頂級修護乳霜的專利抗老成份「專利普拉斯鏈GX」，可深入肌底修護、提升肌膚活力，層層澎彈，再搭配植萃高活性維他命A、高純度野生白樺茸萃取，加速代謝肌膚老廢角質並長效維穩，改善膚色不均、泛紅等問題，一次滿足保濕、透亮、抗皺、緊緻、澎彈、柔嫩、細緻等7大功效。

▲最新「超級乳霜」同步於預購會推出加大版，搭配三大抗老精華加大版任一瓶，可67折優惠再加送旅行組。

預購會不僅推出三大明星抗老精華：「神力小紅瓶」11kDa超導全能修護露、12.5超能雙C精華、DEJ高效緊緻精華的加大版，連最新「超級乳霜」也同步獻上加大版。還有超甜1+1優惠，凡於預購會購買三大抗老精華任一加大版（3選1），搭配「超級乳霜」加大版，即可享有67折優惠，更加贈價值NT$490的「主題二件組」 (激光極淨白機能水40ml＋蜂蜜紅蔘亮采活膚霜5ml) 。

▲Kiehl’s 超值美白精組，價值NT$12,750，特價NT$7,830起。

▲Kiehl’s 無敵金三角組，價值NT$10,932，特價NT$7,011起；金盞花熱銷組，價值NT$6,590，特價NT$4,536起。

Kiehl’s運用最熱賣的三大明星：金盞花化妝水、冰河醣保濕霜和激光淡斑精華打造3組預購會獨賣的超優惠加大版組合，其中Kiehl’s全商品回購率第一的激光極淨白淡斑精華推出100ml加大版＋50ml的「超值美白精組」，用61折超甜價格就能帶回家；金盞花加大版入組的另兩組也都低於7折。





每次推出都引爆搶收熱潮的Kiehl’s滿額贈，今年響應環保趨勢推出超實用的「環保餐具水瓶組」，從環保筷、湯匙到環保吸管、清洗刷都有，餐具收納袋更特別內添隔熱設計，可當作隔熱餐巾布使用，凡於預購會消費滿NT$19,400即可獲贈，再加送「明星商品旅行6件組」。

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