雅典錶、GP大砍1／4人力　保留研發、高級製錶部門求翻身

▲雅典錶宣布裁員，高級製錶工坊的頂尖製錶師不在名單之內。（圖／翻攝Ulysse Nardin IG）



記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎對經濟的衝擊持續發酵中，鐘錶業也受創頗深，瑞士今年一月至七月腕錶出口已較去年同期衰退32.4%，每個品牌無不緊縮預算、削減成本迎戰，繼Swatch集團、Richemont（歷峰）集團在全球進行大規模裁員後，Kering（開雲）集團也宣布旗下雅典錶（Ulysse Nardin）與GP（Girard-Perregaux，芝柏表）也在月底前裁100人，約佔員工數1／4。

▲8月底於日內瓦舉行的Geneva Watch Days小型錶展，品牌高層齊聚。（圖／翻攝Ulysse Nardin IG）

8月底雅典錶與GP才剛參加於日內瓦登場的Geneva Watch Days小型錶展，當時各品牌巨頭齊聚，彷彿為詭譎多變的2020年點了一盞小明燈，但其實笑容背後藏辛酸，當時員工間已有裁員傳言流出，身兼兩個品牌Patrick Pruniaux於日前正式發布裁員聲明。

▲GP於Geneva Watch Days發表限量88只的VINTAGE 1945系列腕錶，未定價。（圖／GP提供）

他在聲明中指出，雅典錶與GP自1年前開始資源整合，但受疫情衝擊影響，市場復甦的腳步相當緩慢，公司不得不進行瘦身計畫，但會保留研發部門、高級製錶工坊、琺瑯面盤工坊、售後服務與鐘錶學徒計畫，維持高端製錶與革新研發能力。

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