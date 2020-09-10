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唐氏兒登〈Gucci〉IG　幕後暖心推手：想改變殘疾人形象

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▲▼ 。（圖／翻攝自Zebedee官網）

▲澤貝迪（Zebedee）創辦人佐伊（Zoe Procter，左）和勞拉（Laura Johnson，右） 。（圖／翻攝自Zebedee官網）

記者謝欣辰／綜合報導

埃塞克斯的18歲唐氏綜合症患者戈德斯坦（Ellie Goldstein）今年6月出現在Gucci與《Vogue》意大利版合作的美妝廣告，並將照片發佈在Instagram《GucciBueaty》，獲得超過11萬個讚。幕後推手是專門培育有身體或學習障礙的模特和演員的經紀公司－澤貝迪（Zebedee Management）；創始人是勞拉·約翰遜（Laura Johnson）和佐伊·普羅克特（Zoe Procter）。

據BBC報導，勞拉回憶道，她2017年還只是一名社工，有次聚會跟曾是模特兒的佐伊談到，媒體上缺乏殘疾人的形象。那時的佐伊成為殘疾人表演藝術教師，「雖然學生才華橫溢、又有熱情，但他們的機會有限。」

如果沒有經紀公司，這些殘疾人不知道能否得到表演或模特工作，所以決定自己創辦一個，「聽起來很可笑，但就在那一刻頓悟」勞拉回答。

她們很快就開始動作，給公司取名澤貝迪，由來是大受歡迎的兒童電視節目《神奇的旋轉木馬》（The Magic Roundabout）中的一個角色。並給英國殘疾人團體發郵件，建立了社交媒體商戶聯繫潛在人才。

三年後，澤貝迪公司在全球登記的客戶人數超過500人，並將總部設在倫敦，在紐約和洛杉磯設有辦公室。

勞拉和佐伊找到第一批客戶後，就必須建立一個值得信賴的經紀公司聲譽，「因為選角導演比較容易與他們覺得可信賴的經紀公司合作，所以我們不停敲門拜訪，求他們看我們家的模特，」佐伊說，「每個人都在想，『這些女人是誰？』」

選角導演每天都會在行業網站上發佈招聘廣告，描述外貌、年齡和性別要求，佐伊和勞拉也決定不管招聘廣告上有沒有要求殘疾人，都推薦她們的客戶。「如果我們等他們要求『殘疾人』，那我們不會得到任何工作。」

勞拉和佐伊說，創辦公司時，就夢想看到自家模特出現在時尚品牌廣告中。擔任此次模特的戈德斯坦興奮的表示，「Gucci的照片拍得非常好，我試了很多我喜歡的髮飾、很多化妝品和服裝；我很驚訝這一切成真。」

澤貝迪營運第一年，就接到了200份合作邀約；儘管今年出現新冠病毒疫情，目前為止也有600個。

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關鍵字：

唐氏兒, 模特, Gucci, 澤貝迪, Zebedee Management
fashion.net

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