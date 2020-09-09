植物萃取新材質製錶！　2,200元擁綠能Swatch

▲Swatch成為第一家將創新綠能技術導入大量生產製程的鐘錶品牌。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

「綠色時尚」在時尚產業蔚為風潮，高端珠寶品牌講求貴金屬與鑽石的來源、服飾品牌運用回收科技材質製衣，連腕錶品牌也加入行列，領航者正是Swatch，以創始年份1983為名推出可再生材質打造的錶款，成為第一家將主要來自蓖麻籽油的bio-sourced材料、創新綠能技術導入大量生產製程的鐘錶品牌，連錶盒都是以可再循環利用的馬鈴薯澱粉、再生植物纖維製成，戴著時尚錶也能為地球盡心力。

▲Swatch 1983復刻經典系列，導入綠能科技打造錶款，單只2,200元。（圖／Swatch提供，以下同）



▲Swatch 1983復刻經典系列共有綠、紅、藍與黑色錶款，單只2,200元。



Swatch自1983年問世以來，以塑膠錶殼搭矽膠錶帶的設計、豐富的款式與平易近人的價位風靡全球，隨著環保意識抬頭，首度導入綠能技術製錶，第一波亮相的1983復刻經典錶款以品牌創立首只錶為藍本，12時位置的Logo、秒針尾端都點綴綠色象徵綠能，共有黑、綠、藍、紅4色錶，並分別以馬來語、南非祖魯語、非洲的史瓦希里語、朝鮮語、漢語、阿拉伯語的「時間」命名，傳達多元觀點；另有2款面盤各有標語裝飾的錶款，為佩戴者打氣。

▲Swatch鏡面設計的時光1983漢語GoldenShijian腕錶（左）2,200元，史瓦希里SilverWakati腕錶2,200元。



▲Swatch時間由你創造FreeTid腕錶（左）2,500元，時間由你定義TimeforTime腕錶2,500元。



1983年製錶史上另一傳奇，是G-SHOCK第一個型號DW-5000C誕生，成為耐衝擊錶款的代名詞，其方形外觀也成為經典，以原創款為基礎打造的GMW-B5000不鏽鋼鍊帶錶成為近幾年的大熱門，其耐衝擊結構經過重新設計，在不鏽鋼錶殼和錶圈之間使用樹脂零件吸收外來的衝擊力，維持招牌的強悍特色。

▲G-SHOCK以品牌首只錶款DW-5000為基礎打造的金屬款GMW-B5000D-1，15,000元。（圖／G-SHOCK提供）

