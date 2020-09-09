林心如「愛穿合身衣服」理由超中肯　亮相夏姿特賣快狠準先敗3件

▲林心如站台夏姿．陳SHIATZY CHEN慈善特賣會。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

因疫情影響，台灣設計師品牌夏姿．陳SHIATZY CHEN慈善特賣會延至9月開跑，於今（9日）請到藝人林心如以品牌好友之姿站台，鮮少公開露面的她仍是維持完美體態，以纖腰配上燦笑秒殺不少底片，林心如大方透露已經幫自己「謀福利」先買過一輪了，而平常偏好合身穿著，原因是能時刻掌握自己的身材變化，讓人相當驚訝。

▲林心如穿著早秋雪紡紗上衣，NT$21,800；搭配植絨紅玫瑰印花紗裙，價格店洽 。（圖／品牌提供）

林心如穿著亮眼的紅玫瑰印花紗裙亮相夏姿慈善特賣會，指名邀請家扶基金會合作，認為升格人母後對於兒童議題更加關注，一聯想到4歲女兒，瞬間洋溢甜蜜喜悅：「週五就要進組拍戲了，最近都會把握時間接送小孩上下課。」不光如此，林心如搞笑補充，進組後會由老公多費心照顧，但是還蠻擔心他會給女兒吃冰淇淋、養樂多這些太甜的東西，話語間透露對女兒的關心。

▲林心如偏好合身穿著，因為這樣才可以隨時掌握身體曲線； 粉色透膚上衣，價格店洽 。（圖／品牌提供）

林心如工作滿檔，這回不忘行使「品牌好友」特權搶逛特賣會，已經入手一件外套和兩件洋裝，而且私下穿衣風格非常簡單，基本上5分鐘就能出門，素顏加上一頂帽子就搞定穿搭，偶爾會得到老公的嘴甜讚美，林心如表示：「比較少穿寬鬆款式，因為很容易忘記自己的身材，盡量合身為主，才能隨時掌握身體曲線。」她也透露，最近很認真運動維持身材，一個禮拜至少2至3次，飲食相對健康不少，並且都會在送完女兒上課後去吃早午餐，補足蛋白質、澱粉、青菜達到營養均衡。

▲撞色方包原價NT$59,800特價NT$8,970 ；刺繡烏干紗長版上衣NT$32,800特價NT$16,400。（圖／品牌提供）

自民國93年起，夏姿．陳每年定期舉辦慈善特賣會活動已成慣例，今年則因疫情影響，從3月延至9月舉行，將於9月9日至9月15日登場，全系列包括男女服飾、經典手袋、鞋履、領帶、披肩、飾品等配件，總數超過4000項商品，低至2折，也將部分所得捐贈給家扶基金會，一起為兒童保護集資鋪路。