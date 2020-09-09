震撼彈！FENDI宣佈Kim Jones成為「女裝藝術總監」繼續接手DIOR

▲FENDI 宣佈Kim Jones將成為女裝高級訂製時裝、成衣和皮草系列的藝術總監 。（圖／翻攝自FENDI IG）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品品牌FENDI於今（9日）發佈最新人事消息，基姆瓊斯（Kim Jones）將成為女裝高級訂製時裝、成衣和皮草系列的藝術總監，接手已故老佛爺Karl Lagerfeld職務。他曾擔任Louis Vuitton男裝創意總監職位，一舉打破時尚與潮流間的界限，現在更將同時操刀DIOR男裝與FENDI女裝設計，令外界相當震驚。

在 Instagram 查看這則貼文 Fendi（@fendi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 下午 11:19 張貼

▲Kim Jones繼續操刀DIOR 男裝設計工作 。



據了解，Kim Jones將會與FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi攜手，而Silvia Venturini Fendi會繼續設計包款配飾及男裝系列，Kim Jones亦將同時繼續擔任DIOR Men的藝術總監。Kim Jones 也在聲明中表示：「身為設計師，能同時投身於這兩個同樣享負盛名的時裝品牌是真正的榮譽，而且能夠加入FENDI的大家庭，並繼續擔任DIOR Men's的設計工作，確實是無上光榮。」

在 Instagram 查看這則貼文 shawn stüssy（@shawnstussy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 7 日 下午 4:49 張貼

來自英國的時裝設計師Kim Jones，無疑是促成時尚與潮流接軌的重要推手，在他任職Louis Vuitton男裝創意總監的7年時間裡，曾經打造Supreme x Louis Vuitton聯名寫下款款暢銷的驚人歷史。2018年3月，他閃離Louis Vuitton，接下 DIOR Men 創意總監一職，又促成 DIOR Men x Shawn Stussy 的合作，種種跡象都證明時尚與潮流圈不可分割。當然，這也是Kim Jones首次參與女裝設計，最快在來年二月的米蘭時裝週，就能一睹他為FENDI設計的首個秋冬女裝2021-22成衣系列。