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SK-II化妝水骨折價1438元！粉絲默默囤兩大罐　抹平痘痘肌超有感

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記者李薇／台北報導

很多人都知道SK-II青春露超級好用，還被稱為是「濕敷神水」，但其實品牌旗下還有一瓶默默賣超好的單品，深受痘痘肌膚的女孩喜愛，那就是「亮采化妝水」，很多痘痘肌膚的人只有每天搭配化妝棉濕擦肌膚，沒想到粉刺跟痘痘都跟著舒緩，根本就是爛痘臉的救星！

▲Her SK-II亮采化妝水。（圖／Her、Pexels）

▲SK-II亮采化妝水，160ml，原價2280元、特價1438元，點我購買。（圖／Pexels）

有網友之前就在美妝版分享，下巴一直有閉鎖性粉刺的問題，久了之後、養肥了又變成痘痘，後來試用了SK-II的亮采化妝水，沒想到效果意外的超好，肌膚變得平滑又細緻，再也不會凹凸不平，泛紅的狀態也跟著改善。

不只她分享，還有網友趁著特價期間，一次就買了大包裝兩大罐，因為亮采化妝水能在洗完臉後，幫助肌膚二度清潔，用化妝棉擦拭，能清楚看到上面的髒污，臉部能瞬間提亮、飽滿，有時候背上長痘痘，用它擦一擦也很快就會消下去。

▲SK-II,亮采化妝水,化妝水,Her和她。（圖／IG、Pexels）

▲痘痘肌、敏感肌也愛用。（圖／su_hwa_0117 IG）

SK-II亮采化妝水之所以對於痘痘肌超級有效，是因為含有水楊酸、乳酸和蘋果酸的成分，雖然是酸類，但成分溫和，可以幫助輕柔地調理角質問題，不用擔心太強的效果導致脫皮、冒痘，敏感性肌膚也放心。

購物網站「Her和她」推出SK-II亮采化妝水，160ml，原價2280元、特價1410元，相當於62折優惠，價格超級划算，不需要等到周年慶，就可以立刻入手，加入「Her和她」會員還享有免運，以及領取購物金的優惠，絕對要趕快下手。

▲Her SK-II亮采化妝水。（圖／Her、Pixabay）

▲SK-II亮采化妝水，160ml，原價2280元、特價1438元，點我購買。

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關鍵字：

SK-II, 亮采化妝水, 化妝水, Her和她, Her
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