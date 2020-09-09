GUCCI全新「星座DIY訂製」系列神美！水鑽、珍珠字母任你挑

▲GUCCI今年推出全新「DIY訂製服務」系列，以星座為主題，每一款都細節滿滿，非常漂亮。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

GUCCI近日宣布於入秋之際迎來全新DIY訂製服務系列，今年創意總監Alessandro Michele選擇以「Zodiac星座」為主題概念，提供多種材質與不同設計的12星座圖案，還可自由選擇英文字母搭配，一同訂製於包款、鞋款以及男、女服裝上，讓民眾能夠發揮個人創意的空間非常大，訂製過程十分有趣又可看見神美的細節，9月10日起於指定專門店接受訂製。

▲今年「GUCCI DIY訂製服務」挑選素材以星座與字母為主。（上）絲瓜领星座單西外套NT＄225,000 起、（下）羊毛星座大衣NT＄275,000 起。（圖／品牌提供）



「GUCCI DIY訂製服務」自2016年推出以來，不斷演變出豐富的變化，今年DIY訂製服務涵蓋了經典的包款、Ace皮革運動鞋款，以及眾多「Zodiac星座」訂製系列的男女裝服飾，包括女生的MTO客製訂製星座套裝、正裝、運動服、龐克風皮革外套、羊毛衣⋯⋯以及大衣、斗篷；男士系列則有各式大衣、外套、休閒服裝，和女生也可以穿的中性款式飛行外套、衛衣、運動服等，也都能訂製上專屬的星座與字母。

▲今年的GUCCI DIY訂製服務以「星座」為主題，上圖為女裝休閒衫外套與正裝西外，背面圖案為牡羊與雙魚座。（圖／記者王則絲攝）



▲水瓶座圖案與字母Ｍ設計。（上）BOWLING LOOSE FIT寬版絲質保齡球衫NT＄88,000起、（下）刺繡連帽雙面穿拉鍊外套NT＄224,000起。（圖／品牌提供）

使用DIY訂製服務，首先要挑選喜歡的款式，接著再選擇想要的星座圖案和字母設計，不過服裝款式並不單獨販售，價錢也會依照每個人的設計而有所不同，全部步驟都決定好之後，將會由義大利工廠開始製作，拿到成品約莫須等待1～4個月，不過等待時間絕對是值得的！

▲所有的星座圖案中都蘊含巧思，上圖為射手、處女、巨蟹、天秤。（圖／記者王則絲攝）



在這次的訂製系列中，每一個星座都蘊含了創意總監Alessandro Michele天馬行空的想像，精緻且可愛，有絨面、亮片、緞面⋯⋯等跳躍質感的材質。除了星座之外，還有英文字母可以挑選，款式上有經典的刺繡、水鑽、珍珠，其細節非常漂亮，有著極高的工藝技術涵蓋在裡面，超多種素材令人躍躍欲試，體現GUCCI致力於使穿著者表達自我的理念，讓大家都能夠當自己的設計師。「GUCCI DIY訂製服務」期間為9月10日～13日於台北101專門店、9月18日～20日於台中新光三越專門店、9月22日後則都將於台北101接受訂製。

▲自選英文字母還有許多不同材質設計可選擇。（圖／記者王則絲攝）



男裝襯衫另外還提供了可愛刺繡圖案系列，有非常多的素材選擇，可以在領口與袖口部分縫上刺繡。而在10月還將加碼推出男士西裝外套的MTM量身訂製（Made-To-Measure）系列。

▲男裝襯衫領口、袖口可愛圖案訂製。（圖／記者王則絲攝）



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