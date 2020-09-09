眼周逆天技巧！4步驟法式手技　學會等於天天上SPA

記者李薇／綜合報導 圖／Pexels、品牌提供

眼睛是靈魂之窗，在保養上也要特別注意，溫和小心的按摩，可以幫助保養品吸收，避免乾紋、細紋出現，重現明亮放大的眼神，克蘭詩也提出4步驟的眼霜按摩技巧，透過膚溫的加強，可以讓眼霜更加快速完美的被吸收。

步驟一：取出適量「賽車眼霜」在指尖回溫。

步驟二：將食指、中指、無名指併攏，按壓雙眼下方三點各一下，以及太陽穴一下。接著，併攏三指，按壓左右眉骨各三下與太陽穴一下。

步驟三：輕壓眉心以釋放累積在眼周的疲勞與壓力。

步驟四：閉上雙眼，將食指與眼睛成 180 度方向，將眼霜輕壓帶到睫毛，提供滋養。

針對按摩手技，克蘭詩也推出全新的「賽車眼霜」全效緊緻眼霜裡面含有94%天然植萃亮眼豐睫複方：含合歡、七葉素、有機瓜拿納與咖啡因等多種植萃，可激活眼周能量、賦活肌膚活力，打擊惱人的色素堆積，有效淡化黑眼圈。

不只是內在成分相當厲害，「賽車眼霜」還採用獨特的「真空氣瓶包裝」，能讓眼霜維持在沒有受到污染的狀態，並有效保存有機活性成分，讓每一滴擠出的眼霜都最完美新鮮，以達到最佳的功效。

最近歐舒丹也推出全新的眼霜，長達6年研究，運用最新獨家萃取技術「超微分萃析法」，以介於氣體及液體間的超臨界流體，完整保留蠟菊核心精華，提升蠟菊濃度30％，更提煉出稱為天然視黃醇的「蠟菊超效醇萃」，結合主力成份「蠟菊極萃複方」，可以更加速效的帶來6大抗老功效。

除了添加蠟菊超效醇萃之外，另添加乳油木果油，可以讓雙眸柔潤保濕，煥發極致耀眼的年輕光采，不僅可以作為日常保養，還可以每週2次作為眼膜，於眼周厚敷5分鐘，再將多餘的眼霜按摩至吸收，打造出完美明亮的眼神。