墾丁全新露營莊園擁無敵百萬海景！獨棟Villa別墅，享受私人度假時光

近年台灣吹起一陣露營風，無論是要自己攜帶裝備與搭帳篷，或是業者貼心準備一應具全設備的「懶人露營法」，都讓熱愛露營的旅客們趨之若鶩。其中位於台灣南端的墾丁，就是一個相當受歡迎的露營地點。其中位於墾丁「貓鼻頭公園」旁的「貓鼻頭露營莊園」就是近期開放的全新露營點，7月18日起開放試營運。園區採獨門、獨戶與獨院的villa設計，讓妳能在國境之南，聽著海浪聲來場超舒壓露營，現在就包袱款款出發吧！

營區內擁有大片綠地的「墾丁貓鼻頭露營莊園」，從空拍看來就非常美麗與舒壓。因距離白沙灣不遠，讓人在此地露營時，輕輕鬆鬆就能享受無敵百萬海景，整個身心都被療癒了。

且露營莊園內地形特別，不僅有奇美的珊瑚礁岩，同時也是全台灣最佳觀星地點之一喔！讓你夜晚時除了伴隨著海風入睡外，還能同時欣賞滿天星斗，光想就覺得非常值得一去啊～

園區內規劃獨門、獨戶、獨院的優質Villa型營位，讓人能相當自在的享受私人空間，不怕被其他旅客打擾。但目前因為業者尚未提供露營設備，所有裝備必須旅客自備唷～但是有提供公共盥洗室、炊事屋、帳位水電、三餐與消夜給旅客，還是非常貼心啦！

目前園區內供規劃4款營位，最多一個營位可住到8人，就算是揪全家大小爺爺奶奶一起去，也都綽綽有餘。而其中有兩個營位villa型營位，除了有基本露營木棧板外，一旁還設有發呆亭供旅客休憩，非常適合想度假放空的妳。

除了帳篷式露營外，露營車露營近年在台灣也是非常受到歡迎。「墾丁貓鼻頭露營莊園」除了提供villa營位外，同時也提供露營車的選擇，露營車控們快衝一波！

「墾丁貓鼻頭露營莊園」的確切位置距白沙灣沙灘約5分鐘車程、後壁湖漁港約10分鐘車程、墾丁大街約15分鐘車程，可說是擁有非常具優勢的地理位置。

目前僅開放預約7月18日至9月之間，10月後暫不開放。大家還不快預約起來～

文／柯夢波丹 圖／O'GLAMPING 墾丁貓鼻頭露營莊園

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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