爆痘怎麼辦？4款好評如潮「超薄痘痘貼」全面完整測試

壓力大、生理期、戴口罩…各種外在內在因素都容易導致痘痘狂冒，加上夏季又是痘痘好發時期，讓痘痘、粉刺們蠢蠢欲動～隨時隨地都有可能會冒出頭！當痘痘現形，這時就很需要用到「痘痘貼」了！

如果妳的痘痘已出現開口，就可以貼上痘痘貼、幫助痘痘隔絕外界髒污、吸附分泌物，且現在痘痘貼越作越薄，並且貼近膚色，也能達到修飾隱形的效果！這次神級單品單元就要來實測市面上常見的4款痘痘貼，會以「黏著力」、「防水力」、「隱形度」來測試，現在就接著看下去吧！

痘痘貼選手

曼秀雷敦Acnes痘痘貼-極致薄 綜合型（26入裝）

價位：NT$100

厚度：0.02cm

全新霧面薄膜，採用親水性敷料，能有效吸附分泌物；有兩種尺寸0.9cm、1.1cm一次對付小痘、大痘。敷料外層覆蓋一層隔菌透氣的薄膜，可以防水防汗保護痘痘。

傳統的撕除方式，在撕下痘痘貼時可能需要費一點力，但取下時不容易變形，這點還是不錯的。以曼秀雷敦痘痘貼系列來說，這款真的很薄唷！

dermaAngel護妍天使 隱形痘痘貼 水楊酸添加-日用30入

價位：NT$169

厚度：0.01cm

碟型薄邊設計（邊緣0.01cm），中間吸收層加厚，加強吸收力使痘痘好得更快；另外霧面半透明材質可以達到修飾隱形、上妝不卡粉的效果。巧撕設計則是讓痘痘貼更易撕好貼不沾手，使用上更加衛生。

實際實測取下的便捷度，易撕線真的很方便，可以輕易取下痘痘貼，做到真正不沾手。厚薄度應該算是這幾款當中最薄的了，中間厚度不細看也不會很明顯。

MAYSKIN優若美痘痘貼伶巧薄20入





價位：NT$109

厚度：0.01cm

擁有獨家專利曲線，擬真肌膚色調，上妝素顏皆可用。伶巧薄寬度1.0cm，適合小痘。加入易撕線設計，方便黏貼不沾手。

這款痘痘貼也使用了易於使用的撕線設計，仔細看中間也有厚度但不明顯，整體厚度也非常薄。



3M荳痘貼（滅菌）-超服貼 18顆

價位：NT$89

厚度：1.2cm

以極致薄邊0.015 cm加強服貼度，中間則有加厚，形成獨特蛋型設計，有效吸收分泌物；高透氣度保護膜，可以隔絕外部髒汙，親水性敷料能有效吸收分泌物。

因為邊緣比較薄，所以在撕除時要特別小心，這款會比較容易把邊邊摳到變形，但撕下後便會稍微恢復。貼的時候可能要多壓一下，將邊緣貼平。

質感

(A)曼秀雷敦：霧面

(D)護妍天使：霧面

(M)優若美：霧面

(3)３Ｍ：微亮面

厚度

(A)曼秀雷敦＝整片平整，中間無特別加厚。

(D)護妍天使：中間微微加厚。

(M)優若美：中間微微加厚。

(3)３Ｍ：中間加厚，視覺上較明顯。

厚薄比較：護妍天使＜曼秀雷敦＝優若美＜3M

顏色

(A)曼秀雷敦：偏黃

(D)護妍天使：偏白

(M)優若美：偏白

(3)３Ｍ：偏黃

隱形度

(A)曼秀雷敦：因為我皮膚比較白，而曼秀雷敦偏黃一點，所以隱形度對白皙膚色來說算中等；厚薄度多護妍天使和優若美0.01cm,以致視覺上會比這兩款更顯眼一些。

(D)護妍天使：材質真的很薄，顏色偏白，以我的膚色來說，它的隱形度很不錯，不仔細看就不會特別在意它的存在。

(M)優若美：顏色也是偏白，以自然度來說會比護妍天使更接近大眾膚色。薄度也很薄只是材質比護妍天使更有存在感一點點，但在遠觀的隱形度來看，這款真的很自然。

(3)３Ｍ：或許是亮面的關係，加上中間加厚比較多，存在感會比較明顯，隱形度相對比較低。

隱形度比較：護妍天使＞優若美＞曼秀雷敦＞３Ｍ

▲下圖已將水分擦乾

防水度

防水度都很不錯，以帶油分的噴霧模擬遇水或流汗的狀況，痘痘貼都沒有脫落。

抗摩擦／黏著力

只噴水還不夠，如果遇水後再摩擦會是怎麼樣呢？

(A)曼秀雷敦：完好

(D)護妍天使：完好,單邊微翹

(M)優若美：完好

(3)３Ｍ：完好

重新再貼過一次，於完全乾燥的狀態下讓痘痘貼停留３小時，再噴噴霧開始摩擦實測結果如下圖：

在完全乾燥的狀態下，四款黏著力真的都太好了，用手指大力來回摩擦都很難擦起來；而噴了帶點油分的噴霧之後，再用指腹大力來回摩擦才稍微讓邊邊翹起一點點。

壓上粉底後的效果

四款都能蓋得住並與粉底同色，只差在因為厚度而讓痘痘貼的顯眼度略有不同。

總的來說，如果在意隱形度的話可以選擇護妍天使，優若美，曼秀雷敦；遇到很熟的痘痘、希望能將分泌物吸好吸滿，可以選擇3M。另外提醒大家，痘痘貼適用於已有開放口的痘痘，如果是未破口的悶痘勿再貼上痘痘貼，悶住患部容易造成反效果喔！

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