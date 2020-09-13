fb ig video ETtoday search mobile

爆痘怎麼辦？4款好評如潮「超薄痘痘貼」全面完整測試

>

▲（圖／左：Pinterest；右：LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

壓力大、生理期、戴口罩…各種外在內在因素都容易導致痘痘狂冒，加上夏季又是痘痘好發時期，讓痘痘、粉刺們蠢蠢欲動～隨時隨地都有可能會冒出頭！當痘痘現形，這時就很需要用到「痘痘貼」了！

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

如果妳的痘痘已出現開口，就可以貼上痘痘貼、幫助痘痘隔絕外界髒污、吸附分泌物，且現在痘痘貼越作越薄，並且貼近膚色，也能達到修飾隱形的效果！這次神級單品單元就要來實測市面上常見的4款痘痘貼，會以「黏著力」、「防水力」、「隱形度」來測試，現在就接著看下去吧！

痘痘貼選手

曼秀雷敦Acnes痘痘貼-極致薄 綜合型（26入裝）

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

價位：NT$100

厚度：0.02cm

全新霧面薄膜，採用親水性敷料，能有效吸附分泌物；有兩種尺寸0.9cm、1.1cm一次對付小痘、大痘。敷料外層覆蓋一層隔菌透氣的薄膜，可以防水防汗保護痘痘。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

傳統的撕除方式，在撕下痘痘貼時可能需要費一點力，但取下時不容易變形，這點還是不錯的。以曼秀雷敦痘痘貼系列來說，這款真的很薄唷！

dermaAngel護妍天使 隱形痘痘貼 水楊酸添加-日用30入

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

價位：NT$169

厚度：0.01cm

碟型薄邊設計（邊緣0.01cm），中間吸收層加厚，加強吸收力使痘痘好得更快；另外霧面半透明材質可以達到修飾隱形、上妝不卡粉的效果。巧撕設計則是讓痘痘貼更易撕好貼不沾手，使用上更加衛生。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

實際實測取下的便捷度，易撕線真的很方便，可以輕易取下痘痘貼，做到真正不沾手。厚薄度應該算是這幾款當中最薄的了，中間厚度不細看也不會很明顯。

MAYSKIN優若美痘痘貼伶巧薄20入

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

價位：NT$109

厚度：0.01cm

擁有獨家專利曲線，擬真肌膚色調，上妝素顏皆可用。伶巧薄寬度1.0cm，適合小痘。加入易撕線設計，方便黏貼不沾手。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

這款痘痘貼也使用了易於使用的撕線設計，仔細看中間也有厚度但不明顯，整體厚度也非常薄。

3M荳痘貼（滅菌）-超服貼 18顆

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

價位：NT$89

厚度：1.2cm

以極致薄邊0.015 cm加強服貼度，中間則有加厚，形成獨特蛋型設計，有效吸收分泌物；高透氣度保護膜，可以隔絕外部髒汙，親水性敷料能有效吸收分泌物。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

因為邊緣比較薄，所以在撕除時要特別小心，這款會比較容易把邊邊摳到變形，但撕下後便會稍微恢復。貼的時候可能要多壓一下，將邊緣貼平。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

質感

(A)曼秀雷敦：霧面

(D)護妍天使：霧面

(M)優若美：霧面

(3)３Ｍ：微亮面

厚度

(A)曼秀雷敦＝整片平整，中間無特別加厚。

(D)護妍天使：中間微微加厚。

(M)優若美：中間微微加厚。

(3)３Ｍ：中間加厚，視覺上較明顯。

厚薄比較：護妍天使＜曼秀雷敦＝優若美＜3M

顏色

(A)曼秀雷敦：偏黃

(D)護妍天使：偏白

(M)優若美：偏白

(3)３Ｍ：偏黃

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

隱形度

(A)曼秀雷敦：因為我皮膚比較白，而曼秀雷敦偏黃一點，所以隱形度對白皙膚色來說算中等；厚薄度多護妍天使和優若美0.01cm,以致視覺上會比這兩款更顯眼一些。

(D)護妍天使：材質真的很薄，顏色偏白，以我的膚色來說，它的隱形度很不錯，不仔細看就不會特別在意它的存在。

(M)優若美：顏色也是偏白，以自然度來說會比護妍天使更接近大眾膚色。薄度也很薄只是材質比護妍天使更有存在感一點點，但在遠觀的隱形度來看，這款真的很自然。

(3)３Ｍ：或許是亮面的關係，加上中間加厚比較多，存在感會比較明顯，隱形度相對比較低。

隱形度比較：護妍天使＞優若美＞曼秀雷敦＞３Ｍ

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

▲下圖已將水分擦乾

防水度

防水度都很不錯，以帶油分的噴霧模擬遇水或流汗的狀況，痘痘貼都沒有脫落。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

抗摩擦／黏著力

只噴水還不夠，如果遇水後再摩擦會是怎麼樣呢？

(A)曼秀雷敦：完好

(D)護妍天使：完好,單邊微翹

(M)優若美：完好

(3)３Ｍ：完好

重新再貼過一次，於完全乾燥的狀態下讓痘痘貼停留３小時，再噴噴霧開始摩擦實測結果如下圖：

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

在完全乾燥的狀態下，四款黏著力真的都太好了，用手指大力來回摩擦都很難擦起來；而噴了帶點油分的噴霧之後，再用指腹大力來回摩擦才稍微讓邊邊翹起一點點。

▲（圖／LOOKin美人時髦話題網編輯攝）

壓上粉底後的效果

四款都能蓋得住並與粉底同色，只差在因為厚度而讓痘痘貼的顯眼度略有不同。

總的來說，如果在意隱形度的話可以選擇護妍天使，優若美，曼秀雷敦；遇到很熟的痘痘、希望能將分泌物吸好吸滿，可以選擇3M。另外提醒大家，痘痘貼適用於已有開放口的痘痘，如果是未破口的悶痘勿再貼上痘痘貼，悶住患部容易造成反效果喔！

延伸閱讀：

小紅書爆紅「毛孔保養神品」！終結閉鎖黑頭、毛孔粗大、下巴顆粒感！讓鼻頭再次回到嫩滑寶寶肌！

【口罩悶痘】對症預防！５大要點這樣做→重回零毛孔光滑肌、脫下口罩更神正

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

《琉璃》褚璇璣身材太纖細！袁冰妍減肥兩秘訣大公開 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 5部時尚電影看名牌背後的故事　香奈兒：華麗的反面不是貧窮而是庸俗 奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 別再羨慕健談的人！「內向」是優勢　不用偽裝就能在社交脫穎而出 超過一半人都不知！運動前「5種食物」別吃，小心越動越疲累 把下酒菜塞耳朵！「落花生耳機」紋路、形狀超逼真　亂放小心被誤食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面