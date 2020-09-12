從2件事看對方是爛桃花　常把「命運使然」掛在嘴邊的肯定是渣男

▲（圖／Prostock-Studio-Getty Images）



前來問姻緣的女客人，若是已有另一半，總有人會擔心對方「腳踏兩條船」，容易忍不住開始胡思亂想。有時候可能是女方安全感太低，明明只是看到與自己毫無關係的藝人花邊新聞，也會擔心自己身邊的男人是否會犯下同樣錯誤。

但也有另一種可能，是男方實在有過太多破綻、太多蛛絲馬跡，簡直令人想放心也難！從玄學的角度，確實會可以看出哪些人的桃花會格外旺盛。

有些人是本身命中註定桃花運爆棚，終其一生，無論單身與否，都會一直有人投懷送抱；有些人則未必命中一直有旺盛的愛情運，但可能會受流年運程影響，在某一年或某一個月，桃花特別旺盛，甚至會出現第三者、第四者供他選擇。

▲（圖／Jamie Grill-Getty Images）



有些女性讀者讀到此處可能已經感到很氣憤或心有戚戚了，如何知道身邊的男人是否屬於這種類型的呢？

我們慢慢來，先說第一種人好了，所謂命中註定多桃花，也有分為好幾種類型，各位讀者朋友，無論你對玄學是否有認識，不妨思考一下，哪一些性格的人最容易多桃花呢？

首先一定是那種「暖過頭」的「暖男」性格，對誰都照顧得無微不至，難免容易令人產生「被愛」的誤會，令各種女性對象都對他依賴，久而久之，「朋友」都慢慢變「曖昧」，日元帶有丁火的男性，就容易有這種傾向。

但若你伴侶是屬於這一類男人，倒先不用過度擔心，因為很多時候他可能是無意中給別人發出錯誤信號，只要能稍微收斂這樣「暖男」性格，或是在別人投懷送抱時果斷拒絕，那麼問題不大。

▲（圖／GeorgeRudy-Getty Images）



另一種情況可能就比較棘手，那就是性格當中真的有一些「花心」傾向，如日元為乙卯、戊午、己酉、甲午的人，不但天生桃花運不會平淡無奇，而且可能常常心癢癢地想享受一夫多妻的幸福美滿生活。

但往往越是想要腳踏兩條船，最終越容易自嘗苦果，不管最終如何選擇，始終還是會傷害了身邊愛他的人。

當然，這裡所說的也是機率問題，若妳發現另一半是上述的日元之一，也不必馬上把他「打入冷宮」，不妨先觀察一下生活是否有值得懷疑的蛛絲馬跡，或是找可信任的玄學家，詳細分析個人命格，找出最適合他的指引。

▲（圖／mkitina4-Getty Images）



天命在現實生活中，也認識這樣的朋友，十多年來不但沒有經歷感情「空窗期」，而且很少會有專情於唯一伴侶的時刻，他永遠疲於奔命，為了周旋在幾個伴侶之間，費盡心思，有些男人可能會羨慕他有美女相伴的福氣，但在我眼中，他根本是自討苦吃，活得那麼辛苦和麻煩，又給人帶來傷害，何苦呢？

當然，另一種人則是未必命中一直有桃花，只是因為流年運程影響，在某些年份會出現暗桃花，其實天命也遇到過這樣的客人，而當時他的處理方式，令我十分欣賞。

他是已婚男士，來年的流年運顯示他將迎來不少暗桃花，也就是說，他的生命中會出現投懷送抱的女性，即使明明知道他已經結婚，也會想設法誘惑他，作勢要把「人夫」佔為己有。

結果，到了第二年，他身邊真的出現了這樣一位「第三者」，但專情愛妻的他毫不動搖，三番兩次拒絕對方的誘惑，久而久之對方也只好識相地離開，就這樣，在這個本有可能因為第三者介入而導致婚變的年份，他與妻子不但安然度過，而且恩愛勝從前。

▲（圖／thianchai sitthikongsak-Getty Images）



所以啊，若是在生活中遇到辯稱是自己「命運使然」的花心男，以「命中性格、運氣如此」作為藉口，妳不妨直接把天命這篇文章發給他看。

命運給了多少桃花和誘惑，也許是有「天註定」的因素，但上天絕不會逼迫人選擇「要」或「不要」，面對誘惑，選擇權永遠都在自己手，可別怪罪於命運！

文／柯夢波丹

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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