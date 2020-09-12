8小時底妝仍然是霧面的！待機效果超越手機的粉底

記者李薇／綜合報導

雖然已經逐漸靠近秋季，天氣依舊炎熱難耐，底妝也要持續控油持妝才行，ETUDE全新推出的長效待肌無瑕輕粉底，不但質地超級輕盈，就像是水狀一樣，遮瑕度也很強，而且一天下來8小時待機完全沒問題，連乾肌都可以用，超級持久。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 1:44 張貼

長效待肌無瑕輕粉底比起之前的粉底都更加持久，主打就是可以一整天妝容都不融化，實測下來確實也是8小時待機完全沒問題，水狀的質地非常輕透，但卻不會讓人用起來乾燥緊繃，就是一款超級輕盈的粉底，就像是沒上妝一樣乾爽。

另外在遮瑕度部分，一層粉底就可以把臉部8成瑕疵做到遮瑕，雖然有妝感，但卻不會讓人覺得厚重，可以呈現出霧面感的肌膚效果，搭配長效待肌無瑕輕粉餅，輕刷一層在肌膚，可以達到遮瑕的效果，重現無瑕感的妝效。

ETUDE這次也與吉可頌MyCroissant合作，只要在9月1日至9月30日，購買ETUDE長效待肌無暇輕粉底／粉餅，即可獲得吉可頌點心券，或憑吉可頌發票，即可到ETUDE限定門市，兌換長效待肌無瑕輕粉底體驗瓶10ml（各店限50名）。

日系彩妝Celvoke最近也推出全新的活采無瑕粉妝條N，高明亮的粉體可以打造出自然奶油肌膚，有別於一般粉條，保濕度、滋潤度也跟著提升，使用起來完全不會乾燥，可以呈現出非常自然、無瑕的透亮感妝容。

活采無瑕粉妝條N天然無矽靈配方，同時具有絕佳延展性的光滑柔順質地，能緊密貼合肌膚，創造輕透且自然的質感妝容，並且添加椰子植物油成份及細緻珠光粉體，SPF50+／PA+++++的防曬度，一條就可以完成全臉妝效。