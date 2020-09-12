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徐睿知「螞蟻腰」被Chloé迷你包蓋過！　新款金屬鍊帶配粉嫩色更燒

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▲Mini Daria 。（圖／品牌提供）

▲徐睿知與Chloé合作拍攝2020秋冬系列形象大片。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

徐睿知憑藉韓劇《雖然是精神病但沒關係》人氣高漲，戲劇落幕仍是吸睛焦點，最近她與Chloé合作拍攝2020秋冬系列形象大片，不僅以「高文英」的招牌長髮搭配溫柔長裙出鏡，更搶先拎上還未上市的全新包款Mini Daria，新款以金錬帶取代小牛皮手柄更精緻。

▲Mini Daria 。（圖／品牌提供）

▲徐睿知穿著品牌秋冬新裝大展好身材。（圖／品牌提供）

徐睿知戲紅人氣旺，陸續接下彩妝品牌LUNA以及眼鏡品牌RIETI EYEWEAR代言，近日公開與Chloé合作的形象大片，畫面中徐睿知換上秋冬新裝，一頭招牌黑長髮頗具知性美，再加上緊身黑色上衣營造驚人身材線條，螞蟻腰與直角肩一個不少，下秒則以格紋翻領襯衫出鏡，輕鬆掌握百變造型。

▲Mini Daria 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé。（圖／品牌提供）

▲徐睿知用招牌「螞蟻腰」與Daria Bag比美，秋冬新款 Daria米白色與藍色迷你肩背手提兩用包（Mini Daria），各為NT$47,300；經典款 Daria咖啡色中型肩背手提兩用包，NT$73,000。（圖／品牌提供）

而此次主角是品牌熱門包款Daria Bag，以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡而聞名，包款由紋面和亮面小牛皮製成；三只手柄以及向馬術和馬具工藝致敬的手工編織握把設計，除了賦予更多持用方式，亦為包款增添極高辨識度。

徐睿知輕巧將包款捧在腰間，顯然螞蟻腰絲毫不遜色，兩相比較竟然寬度差不多，另外，9月15日才上市的Mini Daria迷你包型也已經搶被徐睿知演繹一番，金屬鍊帶搭配粉嫩色彩更為可愛，徐睿知帶貨能力不可小覷。

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關鍵字：

徐睿知, 韓劇, 雖然是精神病但沒關係, Mini Daria, Chloé, 2020, 秋冬
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