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韓國爆火「ABC果汁」連喝三週腰圍狂瘦11公分　營養師：3種人不適合

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▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

韓國爆火的ABC果汁，妳跟到了嗎？近來果汁減肥法的熱潮狂燒，而這次讓韓國明星為之瘋狂的就是ABC果汁啦，這個果汁減肥法也是許多好萊塢明星的最愛，像是小辣椒葛妮絲派特洛、安潔莉娜裘莉、布萊德彼特，還有歐普拉全都是粉絲，到底ABC果汁是什麼？又要如何利用ABC果汁來減肥，由註冊營養師（澳洲）Jessa來告訴妳！

ABC果汁之所以會在韓國爆火，就是因為韓國綜藝節目《健康的開始 身體的對話》，這個綜藝節目是通過遺傳基因檢查來預測疾病，並提出預防方法的脫口秀，而這次則是的主題則是在分享為什麼會變胖和減肥方式。

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

而料理研究家洪信愛便實測了這個，好萊塢巨星最愛的減肥果汁ABC果汁，只連喝三週，也是維持一天六餐的食量＋適量的運動，結果居然腰圍狂瘦11公分，體重也下降了兩公斤。

洪信愛的三週前和三週後的腰圍變化

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

而洪信愛則分享，雖然說體重只有少兩公斤，但是整個人變輕盈很多，氣色也便很好，重點是小腹小好多，側身也變薄呀～

什麼是﻿ABC果汁？

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

在韓國有「奇蹟般的減肥果汁」之稱號，ABC果汁就是由一顆蘋果（Apple）、三分之一顆甜菜根（Beet）和一條紅蘿蔔（Carrot），再加入一杯冷水打製而成的果汁。

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

洪信愛分享自己是以此取代早餐，每天起床後喝一杯330ml的ABC果汁，就這樣那麼簡單就可以瘦，是不是很值得嘗試呢！

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Diana Kehoe Photography-Getty Images）

ABC果汁到底為什麼擁有那麼驚人的減肥效果，其中的B也就是甜菜根則是關鍵，而甜菜根也是許多巨星超模在減肥時，不可或缺的食物之一，到底甜菜根有什麼功效？適合誰吃？另外除了蘋果及胡蘿蔔外還能與什麼水果搭配？全都一次告訴妳！

甜菜根汁有什麼好處、功效？

甜菜根含有甜菜紅素，有助保護心血管健康，避免自由基侵害我們的血管，預防膽固醇沉積血管之中導致硬化，保護心臟健康同時有助降膽固醇。

另外還有豐富的水溶性纖維，幫助帶走身體的壞膽固醇，並有豐富的鉀質，可幫助降血壓。紅菜頭也有豐富的硝酸鹽，有助放鬆血管、降血壓，促進血液循環。

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Guido Mieth-Getty Images）

運動前喝甜菜根汁，可以有助增加血液和氧氣運送到肌肉當中，增強運動時的耐力。加上它低卡路里，含有豐富的非水溶性纖維，可以增加飽足感，也適合減肥時飲用。在100克重的甜菜根之中，就含有44卡路里、2克纖維和305毫克鉀質。

有哪些人不適合喝甜菜根汁？

血壓低的人不宜飲用太多，否則會血壓過低，頭暈不適。此外，有腎病、腎功能有問題的人，甚至有腎石的人也不宜飲用太多。而且因為甜菜根汁糖分相對較高，糖尿病人士也不宜飲用太多。

打甜菜根汁時有什麼注意事項？

甜菜根一般在根部之外，葉都可以食用，同樣含有豐富的甜菜紅素。處理甜菜根汁時，建議要即刻飲用，否則也要放進冰箱儲存，不宜存放太久。

因為甜菜根當中有硝酸鹽，硝酸鹽本是無害，但當甜菜根汁滋生細菌時，就會將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽在人體胃部和胺結合變成亞硝胺，而亞硝胺則屬於致癌物質。所以若果不好好存放甜菜根汁，就會容易滋生細菌，從而增加風險。

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／artJazz-Getty Images）

甜菜根減肥食譜：甜菜根燕麥

材料：甜菜根汁半杯（約100毫升）、燕麥片約半杯、低脂牛奶／脫脂牛奶一杯（250毫升）奇亞籽一湯匙、草莓1/3杯、香蕉半隻、適量蜂蜜

做法：前一晚首先預備一個玻璃瓶，放入燕麥片，再將甜菜根汁、低脂牛奶／脫脂牛奶、奇亞籽攪拌好，然後將材料倒入玻璃瓶內蓋過燕麥片，再在上面放草莓、香蕉。然後將步驟重覆，做成幾層的效果，最後放進冰箱一晚，第二天早上便可吃，食用時可按個人喜好加入少量（一至兩茶匙）蜂蜜調味。

▲ABC果汁 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Burcu Atalay Tankut-Getty Images）

甜菜根減肥食譜：甜菜根綜合果汁

材料：甜菜根汁半杯（約100毫升）、紅蘿蔔一條、蘋果一個、西洋芹一條、薑一片做法：將材料洗淨塊，蘋果去芯，攪拌成汁即可。作用：薑有助去除甜菜根的草青味，而且幾款水果都有高鉀質，有助降血壓。

▲（圖／Burcu Atalay Tankut-Getty Images）

甜菜根減肥食譜：甜菜根蘇打特飲

材料：甜菜根汁半杯（約100毫升）、新鮮鳳梨約半杯、柳橙一個、蘇打氣泡水一罐、薄荷葉少量

做法：先將新鮮鳳梨和柳橙打成果泥，再加入氣泡水，然後加甜菜根汁，按個人喜好加少量冰，食用時也可加入少量（一至兩茶匙）蜂蜜調味，最後放上薄荷葉即可。作用：鳳梨和柳橙含維他命C，加入甜菜根汁一起飲用，可有助身體吸紅菜頭汁當中的鐵質。

文／柯夢波丹　圖／《健康的開始，身體的對話》截圖 tvn

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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