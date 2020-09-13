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日本男生最討厭在這3個地方約會　女孩們最愛去的場所全中

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編輯／JJ

現代情侶們的約會行程不外乎就是那些，每每都要想破頭才能討論好去哪邊約會，但其實並不一定是兩個人都喜歡的地方，有許多日本男生們就在網路上分享「最討厭的約會地點」，匯集眾多結果看下來，竟然全都是些女孩子喜歡的場所！

▲日男討厭的約會地點。（圖／翻攝自劇照）

▲百貨公司同時也是女人們最愛的逛街的地點。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

＃百貨公司

大家應該都知道，許多女生們認真逛起街來腳一點都不會痠，且逛街走的路線亂七八糟，逛過的地方還要再逛一下，需要到處比價又非常猶豫不決，往往得花上很多時間。尤其是在百貨公司逛街，最令男生們感到壓力很大，當女生在櫃位上挑選、與店員說話時，男生也無法給出什麼意見，只能站在一旁滑手機，讓他們顯得格格不入，覺得自己在或不在場沒有差別，而且每次都要等非常久，久而久之就再也不想跟著女友去逛百貨公司了。

▲日男討厭的約會地點。（圖／翻攝自劇照）

▲遊樂園裡幾乎每一項設施都需要排隊。（圖／翻攝自《戀愛可以持續到天長地久》）

＃遊樂園

到遊樂園玩幾乎有一半的時間都在排隊，短暫的遊玩設施之後，又要再花大把時間排下一個設施，而很多男生都沒什麼耐性，很容易不耐煩搞得兩個人都不開心，對於遊樂園裡可愛又少女心的周邊也是興趣缺缺，雖然看著女友開心的臉也會感到開心，但是還是覺得偶爾去一次就好。

▲日男討厭的約會地點。（圖／翻攝自劇照）

▲許多男生們其實不大喜歡吃甜食。（圖／網友提供）

＃咖啡甜點店

雖然不是全部，但是有一大部分的男生的確不愛甜食，偏偏許多女孩們喜歡帶著男友到處踩點網美咖啡甜點店，拍拍美麗的照片，與漂亮的甜點，但是往後這種行程還是多跟姐妹滔約比較好。

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關鍵字：

男女, 感情, 日本票選, 日本男生, 最討厭的約會地點
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