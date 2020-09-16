爆汗出油、戴口罩也不糊妝！2020下半年「神級粉底」5選

美妝控們每年春夏與秋冬，最期待的，應該就是研究粉底有什麼大進化！而夏季，大家心中對於好用粉底的標準，除了想要自然服貼，一定也很在意是否能抗汗、抗油不糊妝，小編特別幫大家整理出今年夏季最值得投資的５大粉底，若最近想要購入新粉底，一定要鎖定本篇介紹！

植村秀 無極限光澤水粉底



SPF 18 PA+++ 全25色 35ml／NT$1,750

植村秀去年推出 無極限超時輕粉底 大受好評，妝容持久度得到五顆星評價！今年夏天推出全新無極限光澤水粉底，延續2019年無極限超時輕粉底最持久、最遮瑕、會呼吸的強大實力，2020年8月，植村秀再度以最新粉體科技融合日式頂級保濕配方，重磅推出肌膚專屬的全新光澤小方瓶「無極限光澤水粉底」，無可比擬的質感光澤，肌膚一整天持久發光，水潤服貼、就像自帶光澤24小時隨行，恆久不滅！

使用時感覺質地超水感好推勻，與去年推出的無極限超時輕粉底相比， 感覺更加潤澤保濕 ！這款全新的粉底，使用後無須再用光感蜜粉或光感油進行「後製」，即可煥發夢寐以求的天生好皮膚光感，獨創配方中特別運用了日本「白雪姬」牡丹、日本頂級有機米萃取等珍貴植萃保養精華，完美做到上妝同步水嫩保養肌膚，使肌膚長時間透出質感光澤不暗沉，更能長效持妝、一整天不脫妝不糊妝，為鍾愛光澤及保濕底妝的女性，打造彷若天生就如此動人的透亮好氣色。

同時植村秀研發出最新粉體配方，獨特細小的粉體分子結構能讓粉體延展性更高，並均勻地服貼於每一寸肌膚紋理， 全天候持久零卡粉，讓底妝煥發最持久的細膩質感光澤 。另外，日本有機米萃取植村秀粉底的明星經典成分，歸功於其獨特抗氧化效果，使粉底長時間不脫妝，並且維持一整天明亮不暗沉。

BOBBI BROWN 持久無痕防水抗汗粉底



40ml SPF20 PA++共13色／NT$1,650

這是一款結合粉底+粉餅的液態粉餅，以獨特智能轉換科技，注入15%高控油持妝霧面粉體，將延展性極佳的濕潤粉底於1秒內轉化成輕盈柔霧粉體。添加掌狀海帶萃取，超強吸油力，強化粉體防汗抗油的效果，揮粉底液多餘的油脂，讓肌膚表面呈現細緻柔滑的霧面妝感。

超狂添加15種氨基酸，替肌膚充電，注入肌膚滿滿能量、協同超保濕玻尿酸，瞬間平滑肌膚紋理、賦予肌膚細緻Q彈，質地清爽不黏膩！在推勻過程中，感覺到粉體延展性很高，能與肌膚快速融合，上完妝後肌膚質感柔嫩平滑，留下清爽不黏膩的肌膚觸感～外出運動使用它超推！

肌膚之鑰 恆霧光潤粉凝露



35ml SPF20 PA+++ 全8色／NT$4,200

以鑽石折射光采為靈感，由內激發賦活光源，而外濾光修飾瑕疵，打造明亮均勻的底妝效果！採用獨家創新光感賦活強化物，顯現高級訂製妝感！綿密的鮮奶油質地，展現肌膚自然得微霧光澤～

富含金絲桃萃取物，抑制粗糙膚況，幫助撫平紋理、細緻毛孔，遮瑕效果優異，一擦肌膚質感變得更細緻，想要奢華璀璨妝感的底妝效果，一定要試試看這一款！

LAURA MERCIER 喚顏粉露



30ml SPF20 PA+++ 全20色／NT$1,900

LAURA MERCIER的明星商品喚顏粉露，雖然不是今天推出的新品，但好用程度依舊要再推播給大家！長時間潤澤保濕，乾肌女孩用過即愛上！同時它能適應各種光源，時刻呈現輕盈薄透的獨特煥顏水光肌。

質地輕盈水潤，薄擦透顏、疊擦遮瑕，含「天然銀耳萃取物」，強大保濕度是玻尿酸鈉的 400 倍，塗擦後天生自帶蘋果肌的閃耀光采，創造出宛如天生美肌的裸妝無瑕感。更添加維他命 C，長時間下來猶如剛上妝般輕透完美。

專利珍珠光感科技：有別於傳統珍珠球體的光感折射， LAURA MERCIER 獨家研發半珍珠球面，能折射出溫潤無瑕、透明感的珍珠光澤，完美柔焦皮膚瑕疵、凸顯五官、立體輪廓。

AHC 粉嫩光澤美拍氣墊粉餅



15g SPF30 PA++／NT$800

一款專為暗沉與疲憊肌膚設計的氣墊粉餅，一拍達成就能達成防曬、美白、保濕、修飾膚色效果，屬於保養級清透裸妝，非常適合假日休閒時使用，快速上妝立即擁有好氣色！

擁有光感遮瑕科技，特殊粉體結構折射太陽光，一抹打造超自然細緻裸妝感！粉紅蘆葦植萃因子，提亮粉嫩膚色，肌膚展現自然粉嫩光澤！

▲（圖／IG/rikako_0331）

這次推薦給大家的粉底不知道妳們喜不喜歡呢？若有感興趣的單品，不妨靠櫃試用看看，希望能找到最適合妳的一品唷！

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