iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone就是神好用！這回一開始就用這種果粉專屬的迷妹語氣來開場，是因為編輯又被iPhone的隱藏神技巧驚豔到了！這次要介紹的是妳我每天都頻繁使用的『拍照、計算機、截圖、輸入』功能，原本以為已經對這幾個功能非常熟悉，但真的掌握了在iOS的系統之下他們能被發揮的便利程度嗎？這次一次介紹給大家！

iPhone密技 #1

相機可以邊錄影邊拍照

使用iPhone的相機做動態攝影時，可以同步拍照，這個功能妳知道嗎？這並不是一個新功能，但編輯意外發現知道的人真的不多！以往我們在攝影的時候想要拍照，勢必要先將攝影暫停，改成拍照模式，等拍完照片後，要繼續攝影再滑回攝影模式，這一來一回真的很繁複！

iPhone的相機在進行動態錄影的過程中，注意看螢幕左下有一個白色的圓形圖示，這個就是相機的快門鍵！錄影的過程中有想要拍攝的畫面，只要按下白色快門，當下的畫面就會變成照片儲存起來。攝錄煙火、演唱表演等連續性的畫面時，使用這個功能真的非常方便啊！

iPhone密技 #2

滑動修改計算機的數字

使用計算機功能時，不小心打錯了數字要修改，不用按C或AC全部刪除，只要直接用手指在數字畫面上方向右滑，數字尾數就會刪除，要再多刪一個尾數就再滑一次，是不是很智慧呢？

iPhone密技 #3

單手快速截圖

iPhone內建的截圖方式大家應該都不陌生，有HOME鍵的的機型是同時按壓「電源鍵+HOME鍵」，FACE ID的機種是「電源鍵+音量提高鍵」，無論是哪一種，都需要用到妳的雙手才能同步達成。不過這次既然是懶人教學，我們要學的當然得是只用一隻手能截圖的方法！這次要運用的是俗稱「小白點」的輔助觸控功能，大家要先把這個功能打開才能使用喔！

1. 首先進入【設定】裡的【輔助使用】



2. 點選【觸控】，將【輔助觸控】開啟

3. 點入【自訂最上層表單】，點【+】

4. 點入新增的【+】，選擇【截圖】

5. 截圖功能出現在最上層表單，以後只要單手按小白點、就能輕鬆截圖囉！

iPhone密技 #4

三根手指的『還原輸入』

先前LOOKin有教過大家『搖兩下還原輸入』的便捷方法，這次要教大家的是滑動三根手指（建議是食指、中指、無名指會比較好操作）來還原。

例如我們要刪除標記內的文字

以三根手指向左滑還原，輸入的文字就會被刪除，如果想要重做，再往右滑，文自就會復原。

其實編輯本身覺得這個功能沒有很方便，不太直覺，不過操作起來蠻神奇的，也算蠻具趣味性的啦！

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