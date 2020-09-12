無印良品推出神級防災應急包！「3種場景」床單、簡便廁所全都有

▲日本MUJI 無印良品推出了3種場景需求的「防災應急包」 。（圖／翻攝自無印良品官網）



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天災總是難以避免，為此日本MUJI 無印良品推出了ITSUMO MOSHIMO – Always ready for emergency全新企劃，其實就是防災組合，不同場合需求提供不同套裝，裡頭不光有口罩、創可貼等必備小物，更將防水床單「濃縮」在一袋之中，以應變緊急情況發生。

▲Portable Kit （携帯セット） 藏有口罩、創可貼、衛生紙等6種基本小物，約台幣465元 。（圖／翻攝自無印良品官網）

日本無印良品也推出「防災急救包」，針對不同場合需求共有3種組合Portable Kit （携帯セット）、 Go Kit （持ち出しセット）以及 Home Kit（備えるセット）。外觀上延續經典的日系簡約風，通過字樣與圖示來區分用途，當然也可當做是日常用品套組。

▲ Go Kit （持ち出しセット）提供應急燈、防水床單4種品項，約台幣1,100元； Home Kit（備えるセット） 有簡便應急廁所、手套、耳塞等工具，約台幣1,513元。（圖／翻攝自無印良品官網）

第一款包裝內藏有口罩、創可貼、衛生紙等6種基本物件；第二款則是以旅行為主要需求考量，提供應急燈、防水床單4種品項，可以隨時在戶外資源短缺的情況下應急。最後一款則是針對露營需求增加，在戶外時可以使用毛巾、簡便應急廁所、手套、耳塞等工具，並且無印良品更貼心在門市宣導產品用法，以備不時之需。