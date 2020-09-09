昆凌想打包1500萬Boucheron珠寶　「老公不管我花錢」

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）今晚由品牌大使昆凌與嘉賓楊乃文，揭開展至13日的Contemplation系列頂級珠寶展序幕，呈現逾80件總值近12億元的傑作，昆凌相中演繹蒲公英飛舞姿態的Avant le Frisson項鍊與飛鳥造型Murmuration不對稱鑽石耳環，兩件作品總值約1500萬元，她想豪氣一次打包，是否要徵詢老公周杰倫的意見？她說：「不用跟他討論，他不管我花錢的。」

▲Boucheron大使昆凌以公主風造型亮相，相中兩件頂級珠寶。（圖／記者周宸亘攝）



昆凌招認購物屬衝動派，看上了會立刻下手，以免日後買不到覺得遺憾，她表示：「我是買新衣會立刻換上的人，非常即興。」現在有了女兒可傳承，她更有充足理由購買珠寶，但她總捨不得戴而當藝術品珍藏，透露未來若女兒懂得珍惜，就會大方出借，目前女兒是她的小小造型師，最討厭她穿深色服裝或剪短頭髮，而今晚的公主風造型，肯定會受到兒女的大力讚賞。

▲楊乃文熱愛18K白金鑲鑽的珠寶作品。（圖／記者周宸亘攝）



擔任演唱嘉賓的楊乃文，則戴著昆凌喜歡的飛鳥不對稱鑽石耳環亮相，她坦言難以招架18K白金與鑽石組合的魅力，但平日低調怕引人注意，只能趁公開活動戴珠寶過癮一下，她許願今年金曲獎造型能夠「帥一點」。

▲昆凌相中蒲公英飛舞姿態的Avant le Frisson主題項鍊相當生動，未定價。（圖／Boucheron提供，以下同）



▲飛鳥造型Murmuration不對稱鑽石耳環（左）4,220,000元，Miroirs Infini白玉鑲鑽戒指26,700,000元。

而Boucheron此次採預約制的Contempaltion頂級珠寶展，則飄著夢幻仙氣，創意總監Claire Choisne想捕捉天空純淨無瑕的畫面、奇妙光影的感動瞬間，因此大量採用鈦金絲展現輕盈質感，焦點作品包括珠寶界首度使用「最輕固體」氣凝膠的Goutte de Ciel項鍊與手鐲、隨著身體會輕輕晃動的鈦金絲鑲嵌美鑽與玻璃微珠Nuage en Apesanteur項鍊等。

▲Boucheron首度採用氣凝膠的Goutte De Ciel主題項鍊是全場焦點，20,750,000元。



▲鈦金絲鑲嵌美鑽與玻璃微珠的Nuage en Apesanteur項鍊，21,100,000元。

▲Boucheron Avant le Frisson鑽石冕狀頭飾，12,300,000元。



同場展出的Miroirs Infinis陀飛輪腕錶，則展現Boucheron對天空的想像，以雷射雕刻技法於藍灰漆飾面盤呈現寫實的立體雲朵圖案，相當華美；珠寶品牌設計的錶款屢屢創造驚喜，另一法國名家Chaumet便是箇中好手，運用擅長的寶石鑲嵌搭配大明火琺瑯工藝等，成就一只只畫面迷人的珠寶錶。

▲Boucheron雷射雕刻出寫實立體雲朵圖案的Épure系列Miroirs Infinis主題陀飛輪腕錶，7,700,000元。



▲Chaumet Soleil de Feu 18K玫瑰金飛行陀飛輪腕錶（左）約8,000,000元，Étoiles Étoiles 18K白金創意複雜功能腕錶約5,000,000元。（圖／Chaumet提供）

►1810萬元的鑲鑽披肩竟不重！ K金打造布料般垂墜度