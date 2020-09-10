逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

記者王則絲／台北報導

近期南韓地區又迎來一波疫情感染潮，有些節目甚至被迫停拍，許多明星也都幾乎待在家中自主隔離，日前女星太妍便在家中開直播向粉絲訴苦：「好像失去工作一樣。」同時驚喜亮相了最新的肩上短髮造型，簡直回歸高中生容顏。李聖經則是於近日換上了齊平的眉上瀏海，搭配粉棕髮色與獨特的琥珀色眼眸，可愛嫩妹氣息抵擋不住。

▲太妍日前於直播中亮相最新短髮造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss，以下同）



太妍的頭髮造型一直以來都不斷在直髮、捲髮，以及黑色、咖啡色、金色、橘色、粉色⋯⋯各種髮色之間變換，密集的反覆燙染其實是非常傷害髮質的，在觀眾們看不見的鏡頭背後，許多明星們都深受不健康的頭髮而困擾，這次太妍狠下心剪去留了多時的長髮正是因為這個原因，希望趁這個機會可以砍掉重練，重新長出健康的頭髮。

然而原先就擁有一張凍齡臉孔的太妍，換上肩上短髮之後又更加逆齡了，搭配近乎素顏的清淡妝容，讓人瞬間喪失判斷能力，明明已經超過30歲了卻與清純的高中生毫無分別。近日太妍在IG限時動態上洗版回顧自己的長髮造型，看來在剪了頭髮之後，可以做的造型受到限制，難免也有些捨不得。

▲太妍於IG限時動態回顧自己的各式長髮造型。



另一童顏女神李聖經，擁有模特兒身高的她平時總是披著浪漫波浪捲髮，同時散發著可愛與女人味，最近開心的與大家分享新剪的「眉上瀏海」，讓粉絲們相當驚喜：「金福珠回來了！」、「這就是留了長髮的金福珠。」這次換上回春瀏海造型，讓人想起李聖經先前在《舉重妖精金福珠》中的可愛造型，彷彿又回到了青澀的學生時代，青春少女氣息擋都擋不住，自拍影片裡俏皮的表情更是萌翻一票網友。

▲李聖經換上「眉上瀏海」。（圖／翻攝自IG@heybiblee）



在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 3 日 上午 9:38 張貼

►徐睿知腰太細、頭太小 Joy撞衫踢鐵板，網：壓倒性完勝

►仙人「古一」綠配紫也太合理！白寡婦超殺美顏轉過身更驚人