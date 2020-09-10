fb ig video ETtoday search mobile

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

>

記者王則絲／台北報導

近期南韓地區又迎來一波疫情感染潮，有些節目甚至被迫停拍，許多明星也都幾乎待在家中自主隔離，日前女星太妍便在家中開直播向粉絲訴苦：「好像失去工作一樣。」同時驚喜亮相了最新的肩上短髮造型，簡直回歸高中生容顏。李聖經則是於近日換上了齊平的眉上瀏海，搭配粉棕髮色與獨特的琥珀色眼眸，可愛嫩妹氣息抵擋不住。

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲太妍日前於直播中亮相最新短髮造型。（圖／翻攝自IG@taeyeon_ss，以下同）

太妍的頭髮造型一直以來都不斷在直髮、捲髮，以及黑色、咖啡色、金色、橘色、粉色⋯⋯各種髮色之間變換，密集的反覆燙染其實是非常傷害髮質的，在觀眾們看不見的鏡頭背後，許多明星們都深受不健康的頭髮而困擾，這次太妍狠下心剪去留了多時的長髮正是因為這個原因，希望趁這個機會可以砍掉重練，重新長出健康的頭髮。

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

然而原先就擁有一張凍齡臉孔的太妍，換上肩上短髮之後又更加逆齡了，搭配近乎素顏的清淡妝容，讓人瞬間喪失判斷能力，明明已經超過30歲了卻與清純的高中生毫無分別。近日太妍在IG限時動態上洗版回顧自己的長髮造型，看來在剪了頭髮之後，可以做的造型受到限制，難免也有些捨不得。

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲太妍於IG限時動態回顧自己的各式長髮造型。

另一童顏女神李聖經，擁有模特兒身高的她平時總是披著浪漫波浪捲髮，同時散發著可愛與女人味，最近開心的與大家分享新剪的「眉上瀏海」，讓粉絲們相當驚喜：「金福珠回來了！」、「這就是留了長髮的金福珠。」這次換上回春瀏海造型，讓人想起李聖經先前在《舉重妖精金福珠》中的可愛造型，彷彿又回到了青澀的學生時代，青春少女氣息擋都擋不住，自拍影片裡俏皮的表情更是萌翻一票網友。

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、李聖經。（圖／翻攝自IG）

▲李聖經換上「眉上瀏海」。（圖／翻攝自IG@heybiblee）

►徐睿知腰太細、頭太小　Joy撞衫踢鐵板，網：壓倒性完勝

►仙人「古一」綠配紫也太合理！白寡婦超殺美顏轉過身更驚人

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

太妍, 李聖經, 逆齡, 髮型, 短髮, 瀏海
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

楊冪霸氣金句：「有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

楊冪霸氣金句：「有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」

被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

只要柏金包的零頭！「平價版愛馬仕」爆紅　優雅細節小資女輕鬆get 徐睿知腰太細、頭太小　Joy撞衫踢鐵板，網：壓倒性完勝 IU包包必備「髮香噴霧」！增加光澤又除異味　夏天用這5款最心機 G-SHOCK七龍珠錶12日開賣　悟空錶帶上變身 韓妞一年內甩20公斤變正妹！公開3招「飲食法」加碼低卡零嘴 衣服穿自己身上悲劇、減肥永遠做不到！你一定遇過的女孩日常IG插畫 最容易出極品「顏值擔當」星座Top 3 ！處女撕漫男、冠軍全網公認

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面