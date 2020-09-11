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試・開箱／夠潮才懂這雙「怪怪的Converse」　連余文樂都嘆難入手

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▲Maison Mihara Yasuhiro、11 BY BBS、marsell經典鞋款開箱。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

有在關注潮流的朋友們應該或多或少看過這雙「長得有點怪的Converse」，就連余文樂都曾怨嘆一雙難求，由日本設計師三元康裕所創立的同名品牌「Maison Mihara Yasuhiro」，的確是以其他品牌熱賣鞋款為基底創作，但是在價格上卻能硬生生直接加一個零達到破萬元台幣，今天就來透過開箱近賞這雙Mihara Yasuhiro最經典的「OG Sole」鞋款。

▲onefifteen。（圖／品牌提供）

▲Maison Mihara Yasuhiro最知名的鞋款。（圖／品牌提供）

「Maison Mihara Yasuhiro」為日本設計師三元康裕於1997年創立的同名品牌，擁有獨特的美學理念，三元康裕曾在媒體訪問中說過：「創作的時候，我會選擇運用大家習以為常的事物、固有的刻板顏色，這樣一來客人就能從熟悉之中感受到新鮮感，帶來新的衝擊。」其最出名的「OG Sole」系列鞋款，即是借鑑多家品牌的知名鞋款，如Converse的Chuck Taylor、VANS的Sk8-Hi、Slip-On⋯⋯，再加以重塑、注入他擅長的硫化工藝，也就是識別度極高的不規則黏土塑型鞋底，便恰恰與他的設計理念相呼應。

▲初衣食午鞋款開箱 。（圖／記者王則絲攝）

▲今日《ET FASHION》開箱的是這款經典黑白配色的OG Sole鞋款，NT＄16,680。（圖／記者王則絲攝）

其中最多潮人選擇入手的就是這雙以Converse經典款帆布鞋為基底設計的OG Sole系列鞋款，大致上都保留了鞋款本身的樣貌，視線向下移動，就能看見Mihara Yasuhiro招牌的融化感鞋底設計，鞋底整體加寬、加大，大膽破壞原先該呈現平滑曲線的邊緣，形成蜿蜒、不規則的扭曲線條，表面則如黏土一般凹凸不平，製造出既熟悉又陌生的視覺效果，保持簡單同時卻能給人強烈的記憶點，令人一眼就難忘懷。

▲初衣食午鞋款開箱 。（圖／記者王則絲攝）

▲近看鞋底細節。（圖／記者王則絲攝）

除了最大的特色鞋底之外，也可以發現車線上些微的不同，以及搭配較為寬版的鞋帶，後跟、鞋舌與鞋墊內部則是印有「MMY」標誌，在細節上當然也不辜負設計師高度的要求，Mihara Yasuhiro的此項設計備受潮流圈各路名人喜愛，余文樂當初看上的是Mihara Yasuhiro改造自VANS的鞋款，卻因為馬上完售而在IG上哀怨訴苦，當時通路難求入手並不容易，而現在則可以於選貨店初衣食午One fifteen購得。

【同場加映】

常駐巴黎時裝周的德國設計師Boris Bidjan Saberi 個人品牌「11 BY BBS」，走的是年輕潮流路線，2019年，設計師Boris Bidjan Saberi以他背上的刺青為靈感將副牌取名為「11」，建立在前衛且具實驗性的風格基礎上，11 BY BBS以創造滿足一天24小時需求的衣物為品牌理念，打造功能性與設計性兼顧的服裝。

▲初衣食午鞋款開箱 。（圖／記者王則絲攝）

▲初衣食午鞋款開箱 。（圖／記者王則絲攝）

▲11 BY BBS推出純白「BAMBA2」。（圖／記者王則絲攝）

這雙「BAMBA2」為品牌經典之一，經常以此作為畫布增添新設計、新顏色，而最實搭還是以白與黑莫屬。

▲onefifteen。（圖／品牌提供）

▲11 BY BBA BAMBA2全白運動鞋NT＄19,080、BAMBA2白底黑色運動鞋NT＄21,480。（圖／品牌提供）

以膠底牛津鞋起家的義大利鞋履品牌「Marsèll」於2003年創立，華麗卻不失休閒感是品牌一直以來所追求的風格，為深受明星們喜愛的小眾品牌，如好萊塢巨星布萊德彼特、裘德洛都願意砸下昂貴的價錢入手。Marsèll在做工及原料上如同藝術品一般考究，採用各地最優質的馬皮、小牛皮、鹿皮，並以無縫融合的技術完整展現皮革的線條及紋理，賦予每一雙鞋獨一無二的視覺與靈魂，看似低調卻有藏不住的高級質感，相當有份量。

▲初衣食午鞋款開箱 。（圖／記者王則絲攝）

▲初衣食午鞋款開箱 。（圖／記者王則絲攝）

▲onefifteen。（圖／品牌提供）

▲Marsèll DERBY繫帶深藍色皮鞋NT＄31,280、POLACCO黑色繫帶中筒靴NT＄26,280。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

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關鍵字：

試開箱, Maison Mihara Yasuhiro, Mihara Yasuhiro, 三元康裕, Converse, 帆布鞋, 余文樂, Marsèll, 11 BY BBS, 設計師, 初衣食午, One Fifteen
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