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被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

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記者林明瑋 / 台北報導

珍稀皮革在包包的世界地位非凡，LOUIS VUITTON（LV，路易威登）一口氣展出100多件鱷魚皮包，讓人目不暇給。看到143萬元、以「極光」染製手法打造的Dauphine包，女星Melody說：「現在疫情不能出國，買這個包就能天天在家看極光。」現場最高價的，是356萬元的男士後背式行李箱，她笑言不怕老公買，很正面地說：「當作他賺錢的動力啊！」

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲LV舉辦珍稀皮革展，展場佈置很有氣氛。（圖／品牌提供，以下同）

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）
▲「極光」染色技法的Dauphine包，1,430,000元。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）
▲鱷魚皮男士行李箱背包，3,560,000元。

鱷魚皮包的製程，絕對比你想的還要「刁鑽」，共需350道工序才能完成，第一輪皮革篩選後，若染上顏色無法達到標準，會打掉重練，每塊皮革都以瑪瑙石每天拋光兩次，達到完美的光滑釉面效果，手袋邊緣的鱗片紋路必需能相連接，足見每個關卡的嚴格程度。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲Melody自認過去是衝動型消費者，現在越來越理智，寧願集中火力買一個好的包。

LV的珍稀皮革展覽中，有台灣獨家、搶先全球問市，以「Floral」染色手法打造的包款，將7種顏色的染料滴入水中，浸入皮革後染出美麗色彩，每一只包都會獨一無二，還有「極光」手法染出的手袋，在整張皮革上加了金屬金色薄膜，產生虹彩效果，工匠再將某些區域的薄膜去除，還要加上棕色與紅色，使光線能反射，製造出奪目效果，讓Melody看到「極光包」眼睛發亮。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲Melody拿著台灣獨家的「Floral」染色技法Dauphine包，1,430,000元。

Melody的第一個鱷魚皮包，是40歲生日時老公送上的禮物，她笑說：「到了姊姊的年紀，就會想要一些特別的東西。」更表示只要聽到限量、只有一個，都會失心瘋，「我曾經為了追一個包包，人在台灣半夜不睡覺，打電話一路從美國東岸打到西岸，一家一家店問有沒有貨」。拿著特殊包款出門，贏得旁人欽羨眼光，是多麽開心的事，她說出金句：「沒有一點點虛榮心，還是女人嗎？」

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲色彩鮮豔的鱷魚皮Capucines包，1,040,000元。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）
▲鱷魚皮款的City Steamer包，1,040,000元。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）
▲鱷魚皮包款相當吸睛，960,000元。

現在買奢侈品有個正當的好理由，就是以後兩個女兒也能用，有想過什麼時候能「借」給女兒們嗎？Melody說：「鱷魚皮的嗎？等她們40歲再說！」LV男包也運用珍稀的鱷魚皮製作，價格甚至比女包還高，包括秀上有的鱷魚皮後背式行李箱，要價356萬元，靈感來自帽箱的圓形手提箱，要價308萬元，如果老公想買可以嗎？Melody大器表示：「可以啊，當作他賺錢的動力，也是好的。」

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲男士帽箱提包，3,080,000元。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）
▲「水墨」染色效果的Petite Boite Chapeau包，1,290,000元。

LV鱷魚皮的染色技法除了極光、Floral，還有從日本絞染工藝而來的「紮染」、暈染變化為靈感的「水墨」、以光線反射為概念的「琉璃」、表現蝴蝶揮舞翅膀時金屬光澤的「鎏金」、漸層潤飾出沙漠和沙丘景觀的「撒哈拉天然金」等，除了現有款式，也可依個人喜好挑選喜愛的包型、顏色與染色方式，訂製約需6至8個月，就可以拿到最完美、屬於你的命定包。

▲LV珍稀皮革展，Melody。（圖／品牌提供）

▲鱷魚皮包工藝繁複，每一步驟都不馬虎。
 

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 珍稀皮革, 鱷魚皮, Melody, 殷悅
fashion.net

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