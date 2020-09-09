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Tiffany豪門聯姻夢碎！　提告LVMH集團拖延收購變怨偶

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▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany裝著鑽戒的藍盒乘載許多幸福夢想。（圖／Tiffany提供）

記者陳雅韻／綜合報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與法國精品龍頭LVMH集團聯姻夢碎！去年底LVMH集團宣布，將以每股135美元、總收購金額162億美元（約4941億台幣）天價收購Tiffany，未料因新冠肺炎衝擊、美國精品市場衰退，以及質疑品牌處理債務能力而讓交易案一延再延，現在連政治力都介入，受美國與歐洲貿易大戰影響，讓交易案止步，Tiffany則已提告LVMH未能在約定時間內完成收購案，一樁喜事活生生變成一對怨偶。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲六爪鑲嵌的Tiffany Setting鑽戒是珠寶界的經典之作。

LVMH集團有意借助Tiffany高端珠寶品牌之力，大舉進攻美國市場，但集團主席兼執行長阿諾（Bernard Arnault）完全沒料到他從商以來最大手筆的交易案，竟被看不見的敵人新冠肺炎衝擊，加上美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死而爆發的全美抗議潮，重創精品業，以及對Tiffany處理債務的疑慮，讓交易案一路從8月延至11月，今又傳出法國外交部出面干預，要求延至明年1月6月後。

▲▼ LVMH主席 Bernard Arnault 。（圖／達志影像／美聯社）

▲LVMH老闆Bernard Arnault出天價要買Tiffany的計畫止步。（圖／達志影像／美聯社）

法國政府此舉是為了報復川普政府要提高歐洲商品與精品的關稅，因此要求LVMH集團延緩Tiffany收購案，雖然LVMH集團打的是法國政府旗幟，但Tiffany顯然不埋單，認為是對方實施拖延戰術想重新議價，今已在德拉瓦州提告LVMH集團。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, LVMH
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