換季肌膚也該「補」一下！掌握保養3大關鍵　不怕肌膚鬧脾氣

▲換季時節氣候變化大肌膚容易鬧脾氣，保養要注意。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official、@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導

最近進入夏秋交替之際，氣候及溫度變化較大，加上東北風的吹拂，肌膚更容易出現乾癢、泛紅等亮紅燈的膚況，而換季時除了換用較為溫和的護膚品，肌膚也需要好好「補」一下！掌握換季肌膚最需要3大關鍵：補水、補光、補氣色，就能幫助穩定美肌，安穩度過換季時刻。

1.「補水」打造水潤美肌



肌膚才從炎熱夏季脫離高溫曝曬，馬上要面臨乾燥的秋冬，在這個時節交替的時刻，好好「補水」鎮定敏感的肌膚，並解決乾枯、缺水的困擾，包括化妝水、面膜等產品都是好幫手。另外，也可使用前導保濕精華等產品，打開肌膚吸收通道，讓後續的水分補充更完整，幫助肌膚持久水潤，提升肌膚彈性與緊緻度。

▲LITS 保濕彈潤化妝水，150ml，NT$490。



日本熱賣的殿堂級化妝水，含多重植物保濕精華與膠原彈力成分，可快速滲透調理、提升角質層保水吸附力、增強肌膚抵禦力，使肌膚彈潤透亮。

▲雪肌精漾活低敏化粧水，200ml，NT$1,050。



雪肌精針對現代肌膚受到環境影響，全新推出雪肌精漾活系列，其中更有首度推出的低敏系列。雪肌精漾活低敏化粧水含有豐富的潤澤成分，可迅速滲透至角質層，溫和滋潤且實現滿溢透明感的肌膚。

▲ORBIS 芯生悠瞬亮精華慕斯，70g，NT$1,040。



免沖洗式精華泡泡可溫和包覆全臉，透過輕透的慕斯泡泡將滿滿保濕成分沁透至肌底，高效滋養出彈潤美肌。

2.「補光」成為發光美顏



夏季時肌膚容易因陽光強烈照射或皮脂分泌造成的粗糙、暗沉、粉刺等肌膚困擾，此時也可藉由在日常保養程序中加一些酸類產品，溫和為肌膚進行角質保養，讓肌膚煥然一新。

▲MEDICUBE ZERO毛孔爽膚棉2.0，70片，NT$1,100。



韓國大紅的毛孔爽膚棉，含有專利緊緻毛孔成分，可有效幫助調理角質，達到去除老廢角質、緊緻毛孔並光滑肌膚。

▲霓淨思 粉刺溶解精華，15ml，NT$650。



含有3.5%杜鵑花酸+內酯型葡萄醣酸，可改善毛孔粗大、溶解粉刺，並調控皮脂分泌，預防毛孔堵塞。

3.「補氣色」使肌膚健康紅潤



入秋之際天氣忽冷忽熱，稍加不注意就容易使細紋悄悄浮上顏面，或因循環不好而出現疲累老態。近幾年「超級食物」不只在飲食界大放異彩，也開始在保養圈盛行，可選擇添加「超級食物」的保養品並搭配適度按摩，使肌膚健康有朝氣。



▲京城之霜 60植萃十全頂級全能乳 台灣花磚版，120ml，NT$2,400 。



蘊含5%積雪草萃取、10大煥顏胜肽與結合東西方60種植萃成份的「Actuat E60 活化肌萃」等高濃度奢華精萃，擁有全方位護膚效果。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳蜜露，150ml，NT$2,750；300ml，NT$4,350。



應用「雙層微脂囊科技」將皇家蜂王乳系列珍稀的成分微囊化，每顆微囊中更蘊含了高濃度的法國嬌蘭獨家皇家蜂王乳成分，可快速滲透肌底，綻放肌膚澎潤光采。

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