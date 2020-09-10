《小紅書》網友激推「養膚粉底」翻新！用小金刷讓毛孔瞬間消失

▲蘭蔻頂級粉底全新升級，備受期待。 （影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來掀起一股頂級底妝風，標榜上妝就像上保養品，內含滿滿護膚成分，卸妝後膚質依然好到破表，若預算足夠或是也有這樣的「養膚」需求，以下幾款粉底不妨參考看看！

▲不需要開濾鏡，上妝後臉部自帶光。（圖／記者曾怡嘉攝）

蘭蔻絕對完美粉底精粹，今年全新升級，只要用過無不驚艷它的細緻光澤，甚至被譽為是頂級粉底最遮毛孔、持久的一款。今年9月粉底精粹升級上市，延續品牌最擅長的絕對完美珍稀保養成分，絕美宛如藝術暈染霧金瓶身，富含45%黃金重生修護精粹，透過精粹粉體包覆科技，讓每回上妝彷彿是一場養膚享受。

▲搭配小金刷延展力超強，服貼就像第二層肌膚。

內附的粉底刷也同步升等，將原本的毛刷換成直徑僅0.07mm極細尼龍纖維的服貼小金刷，利用刷具上妝，能使底妝澎亮更無瑕，打造最美膚質。

▲LANCOME 絕對完美粉底精粹，4,250元。

不只是成分、毛刷升級，優雅的曲線瓶身，搭配宛如藝術暈染的霧金設計，質感更加分。獨特香調為上妝帶來愉悅體驗，包括小荳蔻、柑橘與佛手柑構成的前味，玫瑰構成的中味，以及雪松、麝香和鳶尾花所構成的後味，每回上妝透出淡淡玫瑰香氣，徹底舒緩療癒身心。

養膚粉底看更多►►

▲CHANEL 恆潤裸光水慕絲粉底，2,350元。

香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底」成分富含潤膚油與植物性甘油，全天候維持肌膚的舒適與水潤，同時更顯膨彈。此外，為保護肌膚不受汙染侵擾，特別添加長壽花萃取，幫助抗汙染，阻絕藍光。

▲LA MER 海洋拉娜完美潤澤防曬粉餅，4,300元。

海洋拉娜完美潤澤防曬粉餅SPF30採用獨特複合成分配方，粉體輕盈卻具備粉底液的水潤柔滑觸感，添加具有蛻變肌膚效果的潮汐海藻，經發酵成為強效海洋精華成分，維持自然、水嫩柔滑舒緩的健康肌膚。

▲Sisley 極致美白粉凝精華，3,500元。

Sisley極致美白粉凝精華，內頂級植物萃取精華，打造精緻光透的無瑕肌膚，搭配高科技智慧濾孔，每一次都可按壓出純淨的粉凝精華，粉底不回沾。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App