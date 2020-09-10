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今年必備6大棕紅色唇膏！植村秀新色#598「糖釀柿紅」薄擦氣質爆棚

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▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀繼#BR784推新質地後，再度推出全新2款紅棕系新色。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

今年最夯的唇色「棕紅色」潮流持續發燒！植村秀繼將小紅書、Dcard上爆款的「巨美棕紅」#BR784推出兩種全新質地後，再度打造全新2款木質棕紅色系色號，尤其新色#598「糖釀柿紅」薄擦就是日系南瓜色，超顯氣質！加上冠軍熱賣色BR784和其他3款人氣紅棕色號，共有完整6大棕紅色唇膏，不論何種膚色、何種風格女生都能找到適合自己的棕紅美唇。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀推出完整6大紅棕色「小黑方」。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

從鐵鏽棕、濃焙紅茶、烤栗子等人氣夯色持續創造唇彩話題的植村秀，今年秋冬更搶先引領大勢唇妝「木質棕紅色」潮流，不僅「小黑方」無色限唇膏的人氣熱賣色#BR784就是掀起小紅書、各大美妝版一片好評熱議的絕美棕紅色代表，近日更推出2款全新色選，讓小黑方唇膏家族共擁有6大棕紅美色。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#BR783，NT$1,050。

全新色號#BR783是帶著溫暖色調的茶調棕紅色，薄擦是日雜感的自然紅暈血色，厚塗則有濃郁茶色感，搭配融入山茶花精油的「釉光」質地，保濕顯色，又有滿滿女人味。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#OR598，NT$1,050。

第2款新色號#OR598是融入點黃調的糖釀柿紅色，一擦瞬間提亮膚色，活力感十足。薄擦就是日本超紅的「南瓜色」，厚擦則讓紅調更明顯，可愛、性感或日常妝容都能完美搭配。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 無色限極霧保濕唇膏，#BR784，NT$1,050。

PTT、Dcard美妝版熱搜的經典「木質棕紅」，濃郁山楂紅木色，比正紅色更溫暖、比土棕色更顯白，一擦顯氣勢，也是植村秀2020最熱賣的冠軍色號。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲由左至右為#RD163、#174、#OR590。（圖／品牌提供）

猶如紅莓果泥的極霧保濕脣膏#RD163是暖調「紅莓木棕紅」，優雅又性感；極物保濕脣膏#RD174是濃郁的櫻桃木質調，薄擦就有溫柔氣質；斷光水潤唇膏#OR590則是網上瘋傳的「糖漬蕃茄色」，一擦顯白的茄紅色，各種場合都適合。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL公布2020最熱賣4大唇彩色號。（圖／品牌提供）

除了棕紅色大夯，近日YSL公布了2020最熱賣的4大唇彩色號，剛好都是偏向粉嫩甜美又能有女人味的蜜桃色，尤其Top 1甚至一個月賣破上千支。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 情挑誘光水唇膏，#91撒嬌蜜桃，NT$1,900。

有著「乾唇人救星」之稱的情挑誘光水唇膏，柔滑不乾澀又亮澤顯色，本來就是YSL的人氣熱賣唇膏，尤其是今年目前為止的唇彩熱賣Top 1「#91撒嬌蜜桃」，一抹水潤光澤，搭配溫柔蜜桃色，看起來潤嫩超好親，不僅女生愛，連男生都看得懂，更創下單月銷售破1000支的紀錄。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 時尚印記絲絨唇露，#16仙女蜜桃，NT$1,360。

絲絨唇露「#16仙女蜜桃」是偏冷淡系的蜜桃色，有點甜美但又帶有高冷的迷霧灰調，擦起來氣質好又顯白，難怪從2017年熱賣到今年依舊夯。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 奢華緞面漆光唇釉，#419蜜桃軟糖，NT$1,300。

將唇膏與唇蜜優點完美調和的奢華緞面漆光唇釉，能打造出猶如果汁染上的持久透亮漆光美唇，其中粉嫩蜜桃色調的#419蜜桃軟糖，薄擦厚擦都甜而不膩，被美妝版公認為最佳斬男撒嬌色，人氣一直居高不下。

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼超Q粉嫩蜜桃唇！YSL4大熱賣色號公開。（圖／記者張毓容攝）

YSL 時尚印記雪絨唇釉，#216甜玫雪絨，NT$1,360。

今年7月才上市的雪絨唇釉，其中就有一支熱賣到排進Top 4內，就是在小紅書上也超紅的#216甜玫雪絨，嫩感十足的玫瑰蜜桃色，溫柔甜美又顯氣質，還能讓白皙肌膚的女孩更顯白。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 唇膏, 唇妝, SHU UEMURA, 植村秀, 棕紅色, BR784
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