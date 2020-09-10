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楊祐寧摟抱老婆孕肚　百萬勞力士金錶現蹤

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▲▼ 楊祐寧結婚 。（圖／翻攝yoyang IG）

▲楊祐寧從背後摟抱老婆Melinda的孕肚，勞力士金錶跟著搶鏡。（圖／翻攝yoyang IG）

記者陳雅韻／台北報導

38歲的楊祐寧昨在IG曬出與Melinda多張合影，並寫下「9.9」，證實兩人已完成結婚登記，照片中他與懷孕的老婆都穿著米白Polo衫的類情侶裝入鏡，搭配白色裙子的Melinda手拿花束，在警衛亭前、校園操場留下小兩口甜蜜畫面，堪稱最清新自然的婚紗照，不過新郎的手上的勞力士（Rolex）金錶，不小心搶鏡了！

▲▼ 楊祐寧結婚 。（圖／翻攝yoyang IG）

▲楊祐寧對著反光鏡整理頭髮，老婆環著他曬恩愛。（圖／翻攝yoyang IG）

楊祐寧發布的一系列幸福合影，行頭十分簡約低調，也不刻意強調婚戒、求婚鑽戒，不過一張他從後面摟抱Melinda孕肚的照片，洩露了他選錶的品味，出自勞力士18K金Oyster Perpetual Day-Date 40黑色面盤款，價值上百萬元。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 Ref. 228398 TBR，2,814,500元。（圖／勞力士提供）

勞力士於1956年推出的Oyster Perpetual Day-Date是全球首款顯示星期全寫的腕錶，配備當年同步問世的三格拱形鍊節設計的元首型（President）錶帶，楊祐寧所選的款式為錶徑40mm的黑色面盤款，樣式相當豐富，包括三角坑紋外圈或鑲鑽錶圈，以及時標未鑲鑽或鑲鑽設計等。

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關鍵字：

楊祐寧, 勞力士, Rolex
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