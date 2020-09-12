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瑞豐夜市隨便吃都不踩雷！烤鴨夾餅、麻辣臭豆腐　10大熱門美食推薦

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高雄的瑞豐夜市集結了超多小吃美食，隨便吃幾乎都不踩雷，但你知道有哪幾家是超夯必吃嗎？就讓MNEU編來告訴你吧！快點看下去！

永泰烤鴨夾餅
瑞豐夜市第2排

包了烤鴨肉絲、酸菜、小黃瓜、還有酥香脆餅的烤鴨夾餅，口感多層次且豐富，烤鴨香而不柴、外皮有Q勁，加上畫龍點睛的脆餅超級涮嘴，讓人一口接一口！總共有原味、香蒜、芥末、辣味、麻辣五種口味，第一次吃推薦可點原味，比較能吃到各種餡料的滋味。

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

瑞豐鮮奶麻糬
瑞豐夜市第2排

Q彈軟糯的鮮奶麻糬，使用純鮮奶製作，口感介於奶酪和傳統麻糬之間，帶有牛奶的香甜。共有牛奶、抹茶、可可、花生、芝麻五種口味，裹上椰子粉更添香氣與口感，當作飯後小點吃超級療癒！

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客ms.hu ღ提供）

櫥窗滷味
瑞豐夜市第3排

熱門的冷滷味專賣櫥窗，各式滷味種類豐富，看似清淡但其實滷得鹹香夠味又不死鹹，該爽脆的爽脆、該Q彈的Q彈，很多人都一吃成主顧，到夜市特地要吃櫥窗滷味。如果敢吃辣的人推薦可以加店家特製的辣椒醬，更加提味涮嘴！

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Tryfish Lin提供）

小倆口QQ水果凍
瑞豐夜市第3排

夜市裡面竟然有可以吃的七龍珠！啊，原來是晶瑩剔透的水果果凍球啊。寒天果凍包裹著新鮮水果丁，口感Q彈冰涼，夏天吃很消暑！口味眾多，任選6顆50元。還有超可愛的寒天兔兔，是牛奶口味，老闆還會附蜂蜜可淋在寒天上，甜度剛剛好。

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Tricta提供）

彭氏紅燒麻辣臭豆腐
瑞豐夜市第7排

不管是在地人或觀光客來瑞豐都必吃這家！有神級稱號的麻辣臭豆腐，辣度可選紅燒或大中小辣，麻辣的香氣逼人，就算吃成香腸嘴也過癮！裡面的豆腐和鴨血都浸滿湯汁，配上豆芽菜、高麗菜、香菇、酸菜，湯頭有一股蒜香以及蔬菜清甜，來瑞豐千萬別錯過！

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客嘎嘎嗚啦啦提供）

後山林記炸蛋蔥油餅
瑞豐夜市第11排

超級大片讓人誤以為是雞排的炸蛋蔥油餅，整片高溫油炸得金黃酥脆，剛炸好現吃十分滿足，裡面還藏了一顆半熟蛋，一咬下去會爆汁，別看份量大，一口接一口很快就會吃完啦！

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Ching Lai提供）

阿娥姐古早味紅茶牛奶
瑞豐夜市第12排

老闆你會不會太阿莎力？每一杯都加了兩瓶鮮乳的古早味紅茶牛奶，喝起來有雙倍的濃醇香！加上古早味紅茶的茶香與甜味，真的會一喝愛上！很多人都會一次去帶兩杯，一杯現喝、一杯隔天喝，可見其圈粉程度整個就是圈好圈滿呀！

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客黑梨吃吃提供）

爆漿蔥汁包
瑞豐夜市第12排

老闆給料不手軟！新鮮大蔥包好包滿，包到要爆出來！一口咬下要小心大爆汁！煎得金黃酥脆的外皮讓整體口感更加分，裡面還有肉末提味，吃起來簡單卻有層次。

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客樂蒂提供）

天使雞排
瑞豐夜市第13排

超級厚切的雞排外皮炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩扎實又多汁！最大特色就是不剪，讓人可以豪邁大口地吃肉！口味簡單只有原味和辣味兩種，辣味有微辣、小辣、中辣、大辣四種辣度可選擇。

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Andrea提供）

石記臭豆腐
瑞豐夜市第14排

若說到炸的臭豆腐，那就屬石記臭豆腐最夯了！炸至酥脆乾香的臭豆腐完全不會油膩，可以點一份綜合，包含臭豆腐和炸豆皮，一次可以吃到兩種酥脆口感。配上特製的高麗菜和脆口的小黃瓜，非常涮嘴！再撒上店家附的帶有藥膳味的胡椒鹽，更添一分風味。

▲瑞豐夜市10大熱門必吃。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客廢物女孩-鄭啾啾提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 夜市, 美食, 小吃, 平價, 滷味, 瑞豐夜市, 紅茶鮮奶, 臭豆腐, 蔥油餅, 雞排, 高雄
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