一中街TOP10美食超多元！龍蝦義大利麵、泰式香茅鍋　通通吃一輪再回家

聚集眾多美食餐廳的一中街美食包羅萬象，種類超多元！想吃美式、日式、韓式、義式通通有！還有一中超人氣的特色美食必吃推薦，趕快繼續看下去吧！



TOP 10／先吃肉 MEAT FIRST 漢堡

藏身在二樓的美式漢堡餐廳，想吃必須先當柯南找到入口。總共有8種口味的漢堡、5種醬、豬和牛2種肉可以自由選擇搭配，皆附薯條和飲品。喜歡清淡口味或是嚐鮮的人推薦可以選柑橘芥末籽醬或是青檸雨果醬；起司控則推薦一定要點「沾沾堡起司盤」！金黃的黃金起司瀑布淋在漢堡上邪惡滿分！

▲（圖／美食客foodie_chiehs提供)

TOP 9／蜜滋麻美

在一中街I Plaza裡的當紅的特色手搖飲料，主打奶蓋粉圓黑糖鮮奶，最上層再灑上自選口味的粉，有芝麻、花生、芝麻花生mix、可可、抹茶等。現場可以看到老闆依序層層放入黑糖珍珠、鮮奶、黑糖冰沙、綿密奶蓋再灑粉的製作過程，整杯喝起來口感超豐富！

▲（圖／美食客huiwun _ 提供)

TOP 8／圓稼.嚼感奶茶專賣

高CP值的手搖飲料店！全品項飲料最貴也只要35元你敢信！喜歡喝奶類多料手搖的一定要點招牌嚼感鮮奶茶，一次可以吃到白玉珍珠、小芋圓、紅茶凍三種料！另外水果系列的飲料都是新鮮現榨現做，也很推！

▲（圖／美食客蓁旅行提供)

TOP 7／韓34韓國料理

一中益民商圈裡的平價韓式料理，價位最貴也只要150元。主要以石鍋拌飯及湯鍋類為主，經典的煎餅類、年糕、炸醬麵也都有，白飯和飲料可以無限取用。用料實在 、份量足夠，口味也調味得不錯，雖然有些品項有照台灣人口味調整稍微偏台式，但整體CP值很ok！

▲（圖／美食客Yen提供)

TOP 6／蘇坤蔚牛排 SUKHUMVIT STEAK

裝潢走微工業網美風餐廳，主要提供平價牛排，也有豬排、雞排可選擇，還有早午餐及泰式料理，店內的濃湯、爆米花、紅茶都可以無限續用。肉排厚實，軟嫩適中，且份量不小，價位親民很適合學生一飽口福！

▲（圖／美食客台中美食 晨軒 Noah提供)

TOP 5／奔跑吧！年糕鍋

主打韓式年糕鍋，湯底有辣醬、牛奶、泡菜、大醬味噌四種口味可選擇，份量大料又多，不過更多人是衝著他們的起司雞鍋而來。雙人份的大份量起司雞鍋裡面有炸雞、德式香腸、烤蛋、薯條、培根玉米、辣醬海苔飯，還有大量香濃的起司！把料沾著半融牽絲的起司一起吃，邪惡度破表！多人分食一起吃超過癮！

▲（圖／美食客ᴡᴜ提供)

TOP 4／小町日和料理所

有著超萌柴犬餐點的日式和食料理店，販售丼飯、定食、咖哩飯、鍋物、烤糰子等。平日限定限量的柴犬炸雞飯糰定食，想吃建議提前打電話詢問喔！萌萌的柴犬飯糰搭配炸雞、番茄、薯條等豐富配菜，還有飲料、濃湯、麵包、甜點等附餐，吃下來很飽足。還有卡哇咿的QQ柴犬烤糰子，可搭配黑糖、煉乳、紅豆和花生粉享用，幸福感滿分！

▲（圖／美食客阿boo提供)

TOP 3／川牛木石亭

肉食控注意！這家高CP值的燒肉丼飯絕對滿足你的味蕾，也照顧你的錢包。鋪滿炙燒肉肉的丼飯平均只要100-150元！經典的極盛牛肉丼飯上面的炙燒雪花牛堆成山，肉質軟嫩又帶有炙燒香氣；浮誇的巨無霸雞腿排丼飯也不能錯過！Ｑ彈鮮嫩又多汁的雞腿肉很銷魂，店內還有現熬雞白湯可自己取用，也太佛！

▲（圖／美食客Amber提供)

TOP 2／泰丘鍋物

樂丘廚房的新品牌，主打泰式火鍋，店內裝潢一貫走浮誇網美風。鍋底有泰式香茅、昆布松露、中華麻辣、經典牛奶四種，家位在300-400元之間。泰式香茅鍋微酸微辣很開胃，肉品鮮嫩表現不錯，必推泰奶冰沙！重點還可無限續杯！適合姐妹聚餐拍照。

▲（圖／美食客遇fun胃提供)

TOP 1／樂丘廚房

台中當紅的網美餐廳非樂丘莫屬！開在一中I Plaza廣場裡的二店以乾燥花和霓虹燈營造風格，讓人拍照拍不停。最夯的白蘭地爐烤龍蝦義大利麵上面躺了一隻大龍蝦，蝦肉肥美有彈性，配上大量鮮美蛤蜊更提鮮味！還有超人氣的珍奶舒芙蕾，彈潤軟綿的口感加上蛋奶香以及香甜奶茶淋醬，上頭Q彈的珍珠讓整體口感更加分！

▲（圖／美食客huiwun _ 提供)

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權