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住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

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▲Her清境佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝官網）

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲清境佛羅倫斯度假山莊，平日一泊一食住宿券（贈送妮娜巧克力夢想城堡門票及巧克力果乾組），定價8,178元，特價2,288元。點我購買。

時尚中心／綜合報導　圖／翻攝自官網

秋高氣爽，雖然短時間無法出國，但也別忘了台灣是個山地比例高達70％的高山島國，只要稍微往山裡走，便能忘卻平地的煩躁，享受迷人美景。鄰近南投清境農場的「佛羅倫斯渡假山莊」，有著壯麗歐式城堡造型和絕美山景，讓許多網美們趨之若鶩，一房難求，現在「Her和她」購物平台推出了平日一泊一食住宿券，限時下殺2288元（原價8178元），把握這次機會，輕鬆出遊。

▲眾多超漂亮的網美打卡景點。

「清境佛羅倫斯渡假山莊」由三棟歐式建築所組成，分別為義式鄉村城堡、君士坦丁堡和歐洲庭園館，矗立在山林中彷彿就像是真的來到了歐洲的中世紀城堡，整個山莊都充滿了華麗復古的裝潢，隨便一瞥都能看見絕美山景，處處都是網美打卡點。

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲威尼斯景觀雙人房、米蘭無景雙人房，平日一泊一食住宿券原價8,178元，特價2,288元。點我購買。

雙人房型風格以溫暖基調為主，木質地板與歐式裝潢很有異國風情，位於義式鄉村城堡的「威尼斯景觀雙人房」還有大片落地窗可眺望美景；君士坦丁堡的「巴洛克藝術雙人套房」和「歐洲庭園雙人套房」則更為奢華寬敞，充滿古典情調的巴洛克式裝潢，讓女孩們彷彿置身城堡中的公主一般，非常夢幻。

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲憑兩張住宿優惠券，可入住巴洛克藝術雙人房（上圖）或歐洲庭園雙人套房（下圖）。點我購買。

而在IG上最夯的房型就屬擁有挑高、閣樓設計的「洛可可古典樓中樓四人房」，非常適合一家大小，空間相當大，斜頂屋簷、三角窗和小閣樓，讓你彷彿置身十八世紀的法國。

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲憑3張住宿優惠券，可入住最夯房型「洛可可古典樓中樓四人房」。點我購買。

歐式宮廷風格的華麗VIP房型，除了寬敞舒適外，還能一邊泡湯一邊欣賞窗外景色，奢華的享受絕對讓人畢生難忘。

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲佛羅倫斯山莊。（圖／翻攝自官網）

▲憑4張住宿優惠券，可入住「歐洲庭園VIP四人房」。點我購買。

且「清境佛羅倫斯渡假山莊」鄰近青青草原、翠湖步道、小瑞士花園、柳杉步道⋯⋯等景點，最適合來這邊放鬆度假、釋放壓力。購買強檔「清境佛羅倫斯渡假山莊」平日一泊一食住宿券，還加碼贈送總價約1700元的早餐、咖啡飲品券、妮娜巧克力夢想城堡門票以及巧克力世界大賽得獎禮盒組，破天荒超划算，還不快手刀搶起來！

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