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收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

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編輯／ChiNg 

黑色球鞋永遠百搭又不怕髒，男生穿起來帥氣，女生穿起來則是個性。相較於薄荷綠、檸檬黃等隨著潮流來來去去的流行色，黑色才是萬年時尚，以下特搜2020十款必收ALL BLACK系列球鞋，黑色控們一次看個夠。

＃NIKE：Black ISPA OverReact Sandals

以黑與灰交織出的低調色系運動鞋，結合橡膠、編織與合成絨面的設計，最特別的在於鞋頭的壓花，既粗獷又典雅卻不相矛盾，黑色的紋理鞋面附有壓花編織，整雙鞋彷彿就是個最具機械感的藝術品，帥氣又可愛。

▲NIKE：ISPA OverReact Sandals球鞋。（圖／翻攝自ssense.com）

▲定價為180美元（約NT$5,270）。（圖／翻攝自nike.com）

＃Adidas Originals：CRAIG GREEN X ADIDAS CONSORTIUM KONTUUR I

Craig Green說道：「鞋子就像雕塑，相較於服飾，鞋子的設計有太多可以發揮的空間」，此款便是他與Adidas的合力代表作，走浮誇路線的大膽戲劇化風格使它格外的吸睛，而鞋跟以adidas刺繡以及CG標誌作為點綴，真的是記憶點很深的一雙鞋！

▲Adidas Originals：CG Green X Adidas Consortium Kontuur I球鞋。（圖／翻攝自hbx.com）

▲定價為200美元（約NT$5,860）。（圖／翻攝自hbx.com）

＃ALEXANDER MCQUEEN：Larry black leather sneakers

全手工的皮革球鞋使每一個細節都不遺漏，滑順質感的小牛皮使神秘的黑色帶有一絲溫柔，加上鏤空氣孔，看起來就像是一雙會呼吸的鞋，而鞋舌及鞋跟分別都有點綴了品牌標誌，小巧可愛真的好想擁有。

▲ALEXANDER MCQUEEM：Larry皮革球鞋 。（圖／翻攝自harveynichols.com）

▲定價為430美元（約NT$12,600）。（圖／翻攝自harveynichols.com）

＃SAINT LAURENT：Classic Court black leather sneakers

這款採用粒面皮革，配上穿孔細節，最細緻的是鞋頭飾有黑色絨面，使質感大幅提升！外側以金字壓上品牌名稱，拋光的皮革後跟同樣壓了品牌字樣，在中規中舉上附上了一層時尚。

▲SAINT LAURENT：Court Classic皮革球鞋。（圖／翻攝自harveynichols.com）

▲定價為435美元（約NT$12,800）。（圖／翻攝自harveynichols.com）

＃BALENCIAGA：SNEAKERS “ZEN” CON LOGO

Balenciaga的鞋總是以新奇外型搭配其功能性著稱，而ZEN系列便是以足球員或運動員為導向，號稱是史上數一數二輕的球鞋。極簡的設計裡，其實鞋舌上亦悄悄的藏了品牌Logo以及BB標誌，就算低調，也不失識別度。

▲BALENCIAGA：ZEN Logo球鞋 。（圖／翻攝自luisaviaroma.com）

▲定價為550美元（約NT$16,100）。（圖／翻攝自Luisaviaroma.com）

＃GUCCI：Ace GG embossed sneaker

看似單調的全黑配色，GUCCI同樣能玩出自己的特色，ACE系列球鞋時髦又精緻，雙G壓紋實在是經典代表作，運動、休閒都適宜，同時又不顯老氣。

▲GUCCI New Ace GG壓紋球鞋。（圖／翻攝自Luisaviaroma.com）

▲定價為650美元（約NT$19,000）。（圖／翻攝自Gucci官網）

＃FENDI：Bugs Trainer Sneaker

這款最具代表性的絕對是左右兩側的怪獸眼睛！黃色小眼睛不搶黑鞋本身的韻味，反而更添一分可愛。編織材質以及襪套設計也完全攻陷年輕族群的心房，簡單搭牛仔外套或直筒牛仔褲，你就是時尚C位！

▲ FENDI：Bugs Trainer。（圖／翻攝自fendi.com）

▲定價為620英鎊（約NT$23,644）。（圖／翻攝自farfetch）

＃PRADA：Logo Nylon Sneaker

無論是鞋面還是側邊Logo一致採以低調的黑色，使整雙球鞋呈現出極致簡約風，但側面Prada浮雕標誌依然清晰可見，就好像是中世紀運動家精神的靈魂代表，而尼龍材質使整體帶有光澤，質感爆表。

▲Prada Logo Nylon球鞋。（圖／翻攝自HBX.com）

▲定價為785美元（約NT$23,000）。（圖／翻攝自hbx.com）

＃VERSACE：Chain Reaction black mesh sneakers

這雙鞋結合了多重元素，看似笨重其實鞋底是以輕巧的鏈狀橡膠製成，設計靈感來自Versace的鍊式珠寶，以希臘的鑰匙圖樣搭配Chain Reaction以及LOVE字樣，宣傳的理念是「盲目的愛」，是最具男人味的浪漫。

▲VERSACE：Chain Reaction球鞋。（圖／翻攝自harveynichols.com）

▲定價為850美元（約NT$24,900）。（圖／翻攝自harveynichols.com）

＃Valentino Garavani：VLTN Times Giggies High-Top Fabric Sneaker

帆布材質把Valentino從時裝秀帶上了街頭，由奢華進駐年輕市場，以黑色為底，品牌縮寫VLTN貫徹整雙鞋，好青春洋溢的感覺。

▲Valentino Garavani：VLTN Times Giggies High-Top Fabric Sneaker。（圖／翻攝自Valentino.com）

▲定價為855美元（約NT$25,000）。（圖／翻攝自Valentino官網）

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關鍵字：

Prada, Fendi, GUCCI, valentino, 黑色控
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