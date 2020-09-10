風・Luxury／瞄準大陸富豪　羅杰杜比2746萬鑽錶閃爆上海錶展

▲Watchs & Wonders鐘錶與奇蹟高級鐘錶展昨起至13日於上海登場。（圖／翻攝Watchs & Wonders官網）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情打亂錶界傳統，讓原定3月底在瑞士舉辦的大型錶展不得不停辦，日內瓦鐘錶與奇蹟錶展（Watches & Wonders，簡稱W&W）直接轉型，改於4月底舉辦線上錶展，讓全球錶迷都能免邀請函上線賞錶，但成效畢竟有限，主辦單位再前進各品牌最重視的市場大陸，昨起至13日於上海西岸藝術中心舉辦預約制錶展，多數品牌維持上半年發布的新品，但羅杰杜彼（Roger Dubuis）端出華麗至極的Excalibur Superbia鏤空雙陀飛輪鑽錶，瞄準金字塔頂端客層。

▲羅杰度彼發表Excalibur Superbia鏤空雙飛行陀飛輪超級腕錶，27,465,000元。（圖／羅杰杜彼提供）



▲三角錐狀的「四面體」鑽石與藍寶石完美鑲嵌於任一角度。

「Superbia」在拉丁語有「驕傲」之意，羅杰度彼於是在此款搭載全新RD108SQ鏤空雙飛行陀飛輪機芯的錶上，展現全球首發的鑲嵌工藝，於盤緣、錶圈、錶殼抑或錶冠，皆以隱秘式鑲嵌工藝嵌有三角錐狀的「四面體」鑽石與藍寶石，就連彎曲弧度之處也完美不見鑲座，某些接合點甚至需鑲6顆寶石，工藝難度極高，全球僅1只，身價高達27,465,000元。

▲沛納海SUBMERSIBLE GOLDTECH™ OROCARBO 專業潛水紅金碳纖維腕錶44毫米，944,000元。（圖／沛納海提供）

同場展出的沛納海（Panerai）於錶展發表2款新作，一款是首次結合Goldtech™紅金和Carbotech™碳纖維兩種創新材質的SUBMERSIBLE GOLDTECH™ OROCARBO 專業潛水紅金碳纖維腕錶44毫米；另一新品是與帆船強隊Luna Rossa聯名250只的LUMINOR LUNA ROSSA GMT腕錶，以創新材質Scafotech™打造，並搭配Carbotech™碳纖維製成的錶圈，均彰顯品牌探索創新材質的努力。

▲搭配橡膠錶帶的粉紅金Overseas自動上鍊腕錶，另附鍊帶與鱷魚皮錶帶，1,570,000元。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）則持續壯大Overseas系列陣容，推出第一只以粉紅金打造並搭配藍色面盤的自動上鍊腕錶，附上粉紅金鍊帶、藍色鱷魚皮錶帶與藍色橡膠錶帶，讓佩戴者能快速轉換，無論是優雅紳士或休閒運動風格都能轉換自如。