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打破浪漫的殘酷童話！《雖然是精神病》負能量中的人生哲學

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▲《雖然是精神病但沒關係》負能量中的人生哲學。（圖／女子學）

▲（圖／《雖然是精神病但沒關係》劇照）

近期最具話題性的韓劇，非由金秀賢與徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》莫屬，播出迄今已長期霸佔 Netflix 人氣榜首，榜眼來來去去卻仍舊無法超過本劇的高聲量，在「韓國電視劇網路反映榜」上更是奪得連續八周第一名，許多聲量排行上許多韓劇都是望塵莫及。

《雖然是精神病但沒關係》講述溫和能忍、心地善良的看護文鋼太（金秀賢飾），自小照顧罹患自閉症的哥哥文尚泰（吳正世飾），數十年間過著二人相依為命的生活。某日，具有反社會人格的作家高文英（徐睿知飾）的出現，勇敢追愛的她闖進了二人生活，搗亂兄弟二人平淡的生活，也揭露了三人不願面對的過往。

▲《雖然是精神病但沒關係》負能量中的人生哲學。（圖／女子學）

▲（圖／《雖然是精神病但沒關係》劇照）

本劇之所以能製造話題、博得高度評價，在於其劇情跳脫浪漫追愛的俗套，對於各角色偏執、怪奇的個性均能做到極佳的刻畫，尤其是飾演自閉症患者的吳正世，戲前勤做功課、求問專家，得以在劇中將自閉症患者的行為演得維妙維肖，透過本劇加深大眾對於自閉症患者的理解。　

人生的價值不在於能獲得多少，而在能付出多少

▲《雖然是精神病但沒關係》負能量中的人生哲學。（圖／女子學）

▲（圖／《雖然是精神病但沒關係》劇照）

身為兄長卻患有自閉症、自小受文鋼太照護的文尚泰，迫切希望能有回報，因此選擇與高文英作家合作。不料，鋼太不滿文英引誘尚泰簽下工作合約，藉此拉近彼此的距離，一時憤慨便將尚泰手中的契約毀壞，這行為卻惹得尚泰大動肝火，不斷喊著「文尚泰的主人是文尚泰」，氣憤鋼太剝奪文英對自己的肯定。

文尚泰這個角色，演的不只是弱勢族群的處境，也是每個人渴求得到肯定的縮影。鋼太眼中看見的，不是文英對尚泰的肯定，而是文英瘋狂追愛的一種手段，縱使是害怕尚泰遭受利用的溫柔，卻澈底地忽略了尚泰的想法，否定了他藉由付出以獲得自我存在的價值。與人相處時，若用自己的評分標準，去評斷對方的表現，忽略對方做決定的理由與付出，只是剝奪對方受到肯定的自以為是。

劇末，尚泰擺脫了長久以來的夢魘，與文英、鋼太終能似家人般地生活；此時，尚泰獲得了為其他作家繪製插畫的邀約，他才認知自己存在的價值在於被人需要，也擁有了抬頭面對世界的自信。

低頭看看泥濘裡的雙腳，那才是現實

▲《雖然是精神病但沒關係》負能量中的人生哲學。（圖／女子學）

▲（圖／《雖然是精神病但沒關係》劇照）

自幼被母親當作「作品」栽培的高文英，童年只能過著籠中鳥般的生活。母親在一次意外消失後，文英脫離了原生家庭的掌控，成為名聲遠播的童書作家；因為從小病態的家庭教育，導致文英產生了反社會人格障礙，名下的作品風格黑暗、殘酷，對於渴望的目標也總是抱持頑劣的固執。

擅長觀察人性，本於慾望行事的作風，鄙棄用謊言包裝出來的偽善者，高文英被世人評為扭曲的性格，卻似乎更具人性且真實。劇中她說道「別抬頭看夜空繁星，低頭看看踩在泥濘裡的雙腳，那才是現實。」認為對世界的美好想像，源自於我們視野的狹隘，縱使美好，卻不是真實。

《雖然是精神病但沒關係》不鼓吹樂觀、積極的人生觀，強調直面回憶的痛苦、不逃避活著的疼痛，也因為三人勇敢面對脆弱，更體悟了人就是因為脆弱才會聚在一起，明白了互相依靠扶持的必要，各自找到了真實的自我。

延伸閱讀：

「每個人心底最深的連結」：以家為軸的 3 部日本電影 ，一同靜心品味生活中的平淡與瑣碎

韓劇《機智醫生生活》：在生死間的淚與笑，品嘗艱難人生的價值意義

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 金秀賢, 雖然是精神病但沒關係, 韓劇, NETFLIX, 吳正世, 徐睿知
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