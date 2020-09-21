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「回嘴」是一種藝術！面對主管、奧客　學會8招讓自己完美退場

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這年頭，以否定、貶低別人為樂的人越來越多，就連好友，同學，親人，說話時也會有意無意的把你踩在腳下。日本知名心理醫生片田珠美，曾經出版過《成熟大人回嘴的藝術》，之後更進一步出版《成熟大人回嘴的藝術 2: 做人要厚道， 回嗆要夠辣》，整理出生活中一定會遇到的麻煩人物，別再跟他藝術了，要如馬上要他語塞，從此尊重你？

生活中就是會遇到一些講話喜歡挖苦別人的人，偏偏這些人可能是我們的親人、朋友、同事、甚至另一半，你不可能斷絕往來的家人、甚至不能搞壞關係的主管同事，但暗自生氣又容易得內傷，怎麼辦？

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

回嘴的最高指導原則，就是「不搏鬥」，讓對方的襲擊落空

面對激動的、大聲的言語攻擊，你的回嘴口氣更必須顯得不痛不癢，讓對方知道這樣說下去於事無補。言語攻擊者都想看到對方受傷，你悖離他的期待，就能使攻擊毫無價值。

這裡有個例子，是來自臉書粉絲頁「靠北7-11」的有趣實例。

有天店裡來了個很嗆的新人，才來第一天就被三個人投訴，到底是為什麼呢？這位前輩店員這樣說：今天有一個大媽來繳代收，一整疊帳單有的還沒撕開，直接丟在桌上。

新人：麻煩撕開和攤開喔，謝謝
大媽：幫我撕一撕啊，這不是應該你們做的嗎？(重點是大媽臉超跩的)
新人：下一位
這時候大媽就愣了。
大媽：我先來的欸
新人完全忽略她，一直幫後面的客人結帳，因為一直有人，所以全部弄完也過了幾分鐘，這時候大媽已經火冒三丈了，新人就看了她一眼
新人：還沒撕？那我忙了喔。

之後大媽就氣呼呼的整疊拿了走出店門口。

「不搏鬥」的冷暴力，就是讓對方襲擊落空的最高原則。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

面對主管或者前輩、前後說法常常不一樣，威脅是最有效的防禦

對下屬來說，再也沒有任何事，比主管的朝令夕改要來得更困擾了。當然，帶領下屬時，要做的事也會很多，他可能忘了自己之前下的指令。但是正因為他並沒有明確的方針，所以說的話才會變來變去。除此之外，由於處於主管的立場，沉浸在身為主管特權意識的快感當中，浪費下屬的時間，就是帶動下屬。

在面對這種主管時，防禦措施就是取得承諾、留下紀錄，盡量避免口頭的溝通，最好留下書面紀錄或者電子郵件。

你可以這樣說：

1.「如果您經常改變指令，不但影響工作進度，也會造成您的負擔。」

2.「您之前是這樣說的，這次確定要改成這個方向嗎？」

3.「因為不想增加您的工作量，所以可以請您___嗎？」

當婉轉、暗示沒有用，用「我」當主詞直接抗議。

1.不要這樣說：「你為什麼沒有先報告？」

2.應該這樣說：「因為沒有看到報告，所以造成我很大困擾！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

切割出一條情緒界線，不容攻擊者越界

在遭受他人攻擊時，千萬不要覺得「這一定是我的錯」、「都是我不好」。

會抨擊人的，通常都會使用讓你有罪惡感的說法，例如：「這都是你的錯，就是因為你有不好的地方，所以我才這樣罵你，或是這樣用力的敲桌子。」但是，這是對方的戰略，所以千萬不能上當。

在面對有攻擊性格的人時，重要的是在對方與自己之間，畫一條分界線。

例如有一種悲情女主角型，他們會裝弱者，嘴巴上說：「我真的很可憐」、「因為我很慘、因為我是弱者」之類的話去攻擊他人，甚至覺得這樣做，大家就會寬容他。如果遇到這種人，切記千萬別陷入他們的情緒之中。請告訴自己：「你的情緒和我的是兩碼子事。我和你是兩個不同的個體。」一定要明確畫出與對方之間的界線。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

只要忍耐，總有一天會變好....別傻了

對於那些會攻擊、迫害、懷抱惡意甚至異常的人，你根本不必覺得「希望能讓他喜歡」或是「希望能被他認同、肯定」。儘管這明明就是一件理所當然的事，但事實上，許多人都無法捨棄 - 希望能被大家認為是好人的欲望。

在內心深處，你是否堅持著一定要讓所有人都喜歡你、希望你是好人，因此覺得無論是誰，都要很親切的對待呢？你是否對可能會被他人討厭，對於被眾人排斥，感到不安、害怕？

事實上，許多人就是因為有這些不安，才採取謙卑的態度。比方說，就算被他人欺侮，也笑瞇瞇，甚至認為只要忍耐，總有一天對方的態度就會改善。

但是，現實並非如此。文藝復興時期的哲學家馬基維利，曾在《論李維羅馬史》提到：「根據不同的場合與狀況，有時候偽裝成其他人格，何嘗不是一件明智之舉。」

也就是說，我們並不需要永遠都當一個好人，有時候，暫時變成另一種人格，才是比較聰明的舉動。對於會傷害自己的人，你沒必要當好人。

面對職場言語暴力，如何反擊

1.話中帶刺的同事，你就一字不漏回問。「你說○○是什麼意思？」

2.說話勢利眼貶損人的，你就講風馬牛不相干的話題，轉移對方的注意力，別跟他浪費唇舌。

朋友圈中的麻煩人物，如何技巧性的洗他臉？

1.發現朋友在背後道你是非，你得質問他。 「有傳言說你在背後說我……」

2.一直跟你講他人壞話的人，你可以說：「先別提這件事了，你身上這件衣服很好看耶！」另闢話題別搭腔，以免他引述你的話。

3.遇到在大家面前羞辱你的人，你要把周遭人牽扯進來，就能逆轉形勢痛擊。要用周圍都聽得見的音量說：「挖，你這樣講話真是沒禮貌！」

越親的人，傷的越深！如何將家庭戰場化為歡樂場？

1.爸媽的批評太過分，你要放聲慢調回一句－「妳這樣說讓我很難過。」

2.另一半的家人愛嘲諷，你就搬出另一半。 「這是我和○○（丈夫／太太）一起做的決定。」

3.「我希望我們能有獨處的時間。」別說「你媽」「你爸」，要說「我、我們」。

最後，給大家一個總結，別以為當個好人，人生就不用這麼累，濫好人永遠在討好別人，到頭來受傷的只有自己。如書上所說，

回嘴，不是為了分個黑白而是為自己的人生負責！

來源：

成熟大人回嘴的藝術 2: 做人要厚道, 回嗆要夠辣 / 作者 / 片田珠美 / 出版社 / 大是文化有限公司
成熟大人回嘴的藝術 / 作者 / 片田珠美 / 出版社 / 大是文化有限公司
※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

「生活的本質，就是千難過去還有萬難。」陸劇《三十而已》金句超扎心，獻給站在交叉路口的所有30歲

「千萬別在最好的年齡，吃得最胖、用得最差、活得最便宜！」句句有感，都會女子生存金句指南。北京女子圖鑑

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 回嗆, 回嘴, 生活
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