劉詩詩、周揚青不惜撞包比美！TOD’S最新腋下包「開心果綠」超療癒

▲TOD’S 與大陸時尚部落客 Mr. Bags（包先生）打造聯名包款，劉詩詩與周揚青不惜撞包也要背 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

延續「腋下包」的不敗熱潮，TOD’S 與大陸時尚部落客 Mr. Bags（包先生）合作， 打造3款淺開心果綠色、淺棕色與杏仁色繽紛色彩包款，就連品牌大使劉詩詩與周揚青也抵擋不住熱潮，不惜撞包也要搶背比美，夯包名單再加一！

▲聯名包款有淺開心果綠色、淺棕色與杏仁色3色，劉詩詩相中淺開心果綠色。（圖／品牌提供）

TOD’S 與大陸時尚部落客 Mr. Bags（包先生）合作推出限量聯名系列包款，注入夏季繽紛色彩，讓人仿佛穿梭到夏夜裡的義大利沙灘，淺開心果綠色仿佛酪梨色系一樣亮眼；淺棕色則是遊走優雅與文藝之間，與淡淡杏仁色相佐，融入日常搭配，三種繽紛色彩皆帶來視覺上的療癒享受。

▲周揚青以簡約黑白洋裝搭配淺綠色頗有衝突美感 。（圖／品牌提供）

就連品牌大使劉詩詩也已經搶先上身，將淺開心果綠色包款輕輕拎在腿間，以白襯衫搭配短褲的隨興穿著出鏡，仍是不改女星氣場。而帶貨女王周揚青也巧合相中同色包款，兩人眼光一致，卻佩戴出不同風格，周揚青以簡約黑白洋裝搭配淺綠色頗有衝突美感，無論肩背、手提都相當時尚，畫面曝光也引發網友直呼：「劉詩詩氣質太好了」、「兩位帶貨女王」。

在 Instagram 查看這則貼文 周揚青 GRACE CHOW（@gracechowwwww）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 6:24 張貼



▲保加利亞小眾品牌By Far也是周揚青喜愛的腋下包之一 。