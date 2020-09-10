fb ig video ETtoday search mobile

劉詩詩、周揚青不惜撞包比美！TOD’S最新腋下包「開心果綠」超療癒

>

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 與大陸時尚部落客 Mr. Bags（包先生）打造聯名包款，劉詩詩與周揚青不惜撞包也要背 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

延續「腋下包」的不敗熱潮，TOD’S 與大陸時尚部落客 Mr. Bags（包先生）合作， 打造3款淺開心果綠色、淺棕色與杏仁色繽紛色彩包款，就連品牌大使劉詩詩與周揚青也抵擋不住熱潮，不惜撞包也要搶背比美，夯包名單再加一！

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲聯名包款有淺開心果綠色、淺棕色與杏仁色3色，劉詩詩相中淺開心果綠色。（圖／品牌提供）

TOD’S 與大陸時尚部落客 Mr. Bags（包先生）合作推出限量聯名系列包款，注入夏季繽紛色彩，讓人仿佛穿梭到夏夜裡的義大利沙灘，淺開心果綠色仿佛酪梨色系一樣亮眼；淺棕色則是遊走優雅與文藝之間，與淡淡杏仁色相佐，融入日常搭配，三種繽紛色彩皆帶來視覺上的療癒享受。

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲周揚青以簡約黑白洋裝搭配淺綠色頗有衝突美感 。（圖／品牌提供）

就連品牌大使劉詩詩也已經搶先上身，將淺開心果綠色包款輕輕拎在腿間，以白襯衫搭配短褲的隨興穿著出鏡，仍是不改女星氣場。而帶貨女王周揚青也巧合相中同色包款，兩人眼光一致，卻佩戴出不同風格，周揚青以簡約黑白洋裝搭配淺綠色頗有衝突美感，無論肩背、手提都相當時尚，畫面曝光也引發網友直呼：「劉詩詩氣質太好了」、「兩位帶貨女王」。


 ▲保加利亞小眾品牌By Far也是周揚青喜愛的腋下包之一 。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

TOD’S, 劉詩詩, 周揚青, 羅志祥, Mr. Bags, 包先生, 聯名, 限量
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

楊冪霸氣金句：「有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」 徐睿知腰太細、頭太小　Joy撞衫踢鐵板，網：壓倒性完勝 只要柏金包的零頭！「平價版愛馬仕」爆紅　優雅細節小資女輕鬆get IU包包必備「髮香噴霧」！增加光澤又除異味　夏天用這5款最心機 韓妞一年內甩20公斤變正妹！公開3招「飲食法」加碼低卡零嘴 G-SHOCK七龍珠錶12日開賣　悟空錶帶上變身 逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面