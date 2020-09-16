購包夢幻指標！比利時皇室御用品牌「DELVAUX」5大經典款必須認識

說到頂級精品包款，你也許認識愛馬仕Hermès ，但是這幾年有個被譬喻為「比利時愛馬仕」的品牌正在崛起，那就是DELVAUX。沒有代言人站台，不甩流行，只專心於打造實用美感兼具的包款，用「比利時愛馬仕」來稱呼或許低估這個品牌的實力。人家的品牌歷史可是整整比愛馬仕早了8年就創立。

Delvaux 創立於 1829 年，從開創至今就是從至做包款起家，Delvaux的品牌歷史比愛馬仕Hermès早了 8 年，更比 Louis Vuitton 早了25年，連經典夢幻逸品 Chanel 都整整晚了它80年才創立。

Delvaux製包工匠在全球加起來不超過200人，也因為如此，Delvaux的包款貨量可以說是限量中的限量，一年下來能夠生產的包款總數通常不超過15000個。

比利時前王后Paola就時常配戴品牌旗下的 Mon Grand Bonheur 包款

精湛的工藝加上雋永的外形設計， Delvaux根本就是國寶級的品牌，自然也是比利時皇室的心頭好。比利時前王后Paola就時常配戴品牌旗下的 Mon Grand Bonheur 包款，新任的比利時王后Mathilde也使用過 Le Brillant Mini 包款。那麼Delvaux的經典包款到底有哪些，以下就跟著VOGUE來看看。

1. Le Brillant



Le Brillant系列誕生於1958年的布魯塞爾，為了紀念在比利時首次舉辦的世博會所誕生，是DELVAUX旗下最負盛名也最受推崇的款式，堪稱現代時尚的真正標誌。

由64塊不同形狀的優質皮革及鍍金銅製配件，通過先進的工藝技術精密縫製而成，其引人注目的馬蹄型搭扣是一大特色，其大膽創新的包身比例使之成為永不落伍的經典。

歷代比利時皇后皆曾先後配戴Brillant包款出席重要場合，是十分經典且值得收藏的款式。

2. Le Tempête



作為DELVAUX系列作品中的第二把交椅，Le Tempête於1967年問世，由比利時知名建築設計師Paule Goethals為DELVAUX所設計。

當時比利時帆船運動盛行，Tempête包款的靈感源自帆船吊索，具流暢感的線條與鮮明的設計，任海風向吹向何方，始終充滿力量，自信迷人且充滿復古魅力，能根據場合在莊重與輕鬆之間自如變化。

如今，Tempête家族包括五種尺寸，讓妳在日夜各種場合，皆能優雅伴妳乘風破浪。

3. Le Pin



創造於1972年的Le Pin生來就有著弧形底部和搖擺靈魂。七十年代，柔軟、隨性的托特包逐漸盛行，輕柔實用Piny則應運而生。

獨特的流線型打孔底部，靈感來自於馬廄裡的糧草袋，正面的實用“D”形口袋，還有簡潔的無襯裡設計，很快就讓Pin包款躋身DELVAUX經典行列。

如今，Pin家族隨著風潮更迭，推出四種不同尺寸，配有可調節肩揹帶，從容量較大、中性格調的Pin Cabas，到實用的中型Pin，最新的Pin Daily與Pin Mini Bucket，則以小包姿態躍身最受歡迎的包款之一。相較於經典的Brillant與Tempête，Pin系列豐富的色彩更受年輕人的歡迎，充分展現充沛的活力與自由的精神。

4. Cool Box



年輕又現代，Cool Box有著21世紀專屬的前衛氣息。誕生於2018年，作為DELVAUX全系列中最年輕的生力軍，卻在短時間內成為許多女性的最新寵兒。

輕盈、自信，又帶點精靈古怪，Cool Box善於收納隨身物品，而它天生的優雅，讓你輕而易舉展現美態。Cool Box最顯眼的特徵就是其獨特的立方體結構，方正的包身由單張皮革折疊縫製而成，選用Taurillon soft小公牛皮製作，韌性出色。

▲（圖／Takao OSHIMA，下同）

D型金屬搭扣不但是便捷的開合拉鍊，同時也低調的展現DELVAUX專屬標誌。

2019年迎來新朋友So Cool，極大的容量補足了Cool Box現有款式的小遺憾，其設計完美兼顧商務和休閒需求，中性的設計也是許多仕紳的首選之一。

5. Le Madame



Madame誕生於1977年，當時女性解放運動方興未艾，人們也有了更大的行動自由。Madame實用的肩帶，小巧的尺寸，讓其便於攜帶又不失優雅，迅速成為DELVAUX故鄉-布魯塞爾的時尚新寵。

方正的造型，平行的線條，Madame的幾何風格增添些許叛逆的觀感，鼓勵女性透過包身的詮釋，展現萬千風姿。隨著潮流變化，2019年將肩揹帶改良成鏈袋設計，在經典中追求細節上的變化，用途更多元實用。肩帶長度可以隨意調節，讓包款與主人一樣與眾不同。

特別系列 PVC Collection



DELVAUX每年的年度限量系列，是所有時尚愛好者引頸企盼的指標之一。作為皮革創新的實踐家，DELVAUX工坊所設計的非皮革款限量系列，總是兼具前衛科技與時尚感

自2015年起，每年推出的PVC材質包款，包括X-ray（2015）、Dark Night（2016）、Hero（2017）、Gladiator（2018）、Champion（2019）以及2020年的Eye Catcher，每年皆不乏潮流人士、知名藝人帶著他們出沒在各大時尚場合，跨界美妝天后蕾哈娜（Rihanna）、香港全方位偶像鄭秀文、台灣時尚指標蔡依林、昆凌等等，皆先後加入DELVAUX限量系列收藏家的行列。

DELVAUX的PVC限量系列，以工坊最經典出色的兩款作品Brillant系列、Tempête系列為主軸，每年輪替推出，以精湛的工藝將高科技材質與超現代造型完美融合，成為收藏家的典藏珍選。

Les Miniatures 袖珍系列



Les Miniatures袖珍系列的環遊世界旅程始於DELVAUX的家鄉比利時，一路旅行到了英國倫敦、美國紐約，每個作品都讓人驚艷無窮。

2019年迎來風情萬種的義大利系列與首個東方城市-香港系列，淋漓盡致的將各城市的在地特色體現在袖珍系列。

2020年則再度推出中國夢系列與日本系列，完整了DELVAUX在東亞地區的拓展版圖。袖珍系列散發比利時獨有的詼諧幽默精神與超現實主義，重塑袖珍的藝術，結合時尚與工匠、服裝、鞋履、等等不同領域的精巧手藝，運用壓花、絲印、微技術與不同的視覺細節，打造出一款款宛如藝術品般的小巧珍寶。

尺寸減小，創作的時間卻絲毫不馬虎，每款皆代表著當地的文化精髓與深厚底蘊，令人一見傾心、會心一笑。



※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com）

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