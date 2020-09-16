fb ig video ETtoday search mobile

購包夢幻指標！比利時皇室御用品牌「DELVAUX」5大經典款必須認識

>

說到頂級精品包款，你也許認識愛馬仕Hermès ，但是這幾年有個被譬喻為「比利時愛馬仕」的品牌正在崛起，那就是DELVAUX。沒有代言人站台，不甩流行，只專心於打造實用美感兼具的包款，用「比利時愛馬仕」來稱呼或許低估這個品牌的實力。人家的品牌歷史可是整整比愛馬仕早了8年就創立。

Delvaux 創立於 1829 年，從開創至今就是從至做包款起家，Delvaux的品牌歷史比愛馬仕Hermès早了 8 年，更比 Louis Vuitton 早了25年，連經典夢幻逸品 Chanel 都整整晚了它80年才創立。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Delvaux製包工匠在全球加起來不超過200人，也因為如此，Delvaux的包款貨量可以說是限量中的限量，一年下來能夠生產的包款總數通常不超過15000個。

比利時前王后Paola就時常配戴品牌旗下的 Mon Grand Bonheur 包款

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

精湛的工藝加上雋永的外形設計， Delvaux根本就是國寶級的品牌，自然也是比利時皇室的心頭好。比利時前王后Paola就時常配戴品牌旗下的 Mon Grand Bonheur 包款，新任的比利時王后Mathilde也使用過 Le Brillant Mini 包款。那麼Delvaux的經典包款到底有哪些，以下就跟著VOGUE來看看。

1. Le Brillant

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Le Brillant系列誕生於1958年的布魯塞爾，為了紀念在比利時首次舉辦的世博會所誕生，是DELVAUX旗下最負盛名也最受推崇的款式，堪稱現代時尚的真正標誌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

由64塊不同形狀的優質皮革及鍍金銅製配件，通過先進的工藝技術精密縫製而成，其引人注目的馬蹄型搭扣是一大特色，其大膽創新的包身比例使之成為永不落伍的經典。
歷代比利時皇后皆曾先後配戴Brillant包款出席重要場合，是十分經典且值得收藏的款式。

 2. Le Tempête

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

作為DELVAUX系列作品中的第二把交椅，Le Tempête於1967年問世，由比利時知名建築設計師Paule Goethals為DELVAUX所設計。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

當時比利時帆船運動盛行，Tempête包款的靈感源自帆船吊索，具流暢感的線條與鮮明的設計，任海風向吹向何方，始終充滿力量，自信迷人且充滿復古魅力，能根據場合在莊重與輕鬆之間自如變化。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如今，Tempête家族包括五種尺寸，讓妳在日夜各種場合，皆能優雅伴妳乘風破浪。

3. Le Pin

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

創造於1972年的Le Pin生來就有著弧形底部和搖擺靈魂。七十年代，柔軟、隨性的托特包逐漸盛行，輕柔實用Piny則應運而生。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

獨特的流線型打孔底部，靈感來自於馬廄裡的糧草袋，正面的實用“D”形口袋，還有簡潔的無襯裡設計，很快就讓Pin包款躋身DELVAUX經典行列。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

如今，Pin家族隨著風潮更迭，推出四種不同尺寸，配有可調節肩揹帶，從容量較大、中性格調的Pin Cabas，到實用的中型Pin，最新的Pin Daily與Pin Mini Bucket，則以小包姿態躍身最受歡迎的包款之一。相較於經典的Brillant與Tempête，Pin系列豐富的色彩更受年輕人的歡迎，充分展現充沛的活力與自由的精神。

4. Cool Box

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

年輕又現代，Cool Box有著21世紀專屬的前衛氣息。誕生於2018年，作為DELVAUX全系列中最年輕的生力軍，卻在短時間內成為許多女性的最新寵兒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

輕盈、自信，又帶點精靈古怪，Cool Box善於收納隨身物品，而它天生的優雅，讓你輕而易舉展現美態。Cool Box最顯眼的特徵就是其獨特的立方體結構，方正的包身由單張皮革折疊縫製而成，選用Taurillon soft小公牛皮製作，韌性出色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（圖／Takao OSHIMA，下同）

D型金屬搭扣不但是便捷的開合拉鍊，同時也低調的展現DELVAUX專屬標誌。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2019年迎來新朋友So Cool，極大的容量補足了Cool Box現有款式的小遺憾，其設計完美兼顧商務和休閒需求，中性的設計也是許多仕紳的首選之一。

5. Le Madame

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Madame誕生於1977年，當時女性解放運動方興未艾，人們也有了更大的行動自由。Madame實用的肩帶，小巧的尺寸，讓其便於攜帶又不失優雅，迅速成為DELVAUX故鄉-布魯塞爾的時尚新寵。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

方正的造型，平行的線條，Madame的幾何風格增添些許叛逆的觀感，鼓勵女性透過包身的詮釋，展現萬千風姿。隨著潮流變化，2019年將肩揹帶改良成鏈袋設計，在經典中追求細節上的變化，用途更多元實用。肩帶長度可以隨意調節，讓包款與主人一樣與眾不同。

特別系列　PVC Collection

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

DELVAUX每年的年度限量系列，是所有時尚愛好者引頸企盼的指標之一。作為皮革創新的實踐家，DELVAUX工坊所設計的非皮革款限量系列，總是兼具前衛科技與時尚感

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

自2015年起，每年推出的PVC材質包款，包括X-ray（2015）、Dark Night（2016）、Hero（2017）、Gladiator（2018）、Champion（2019）以及2020年的Eye Catcher，每年皆不乏潮流人士、知名藝人帶著他們出沒在各大時尚場合，跨界美妝天后蕾哈娜（Rihanna）、香港全方位偶像鄭秀文、台灣時尚指標蔡依林、昆凌等等，皆先後加入DELVAUX限量系列收藏家的行列。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

DELVAUX的PVC限量系列，以工坊最經典出色的兩款作品Brillant系列、Tempête系列為主軸，每年輪替推出，以精湛的工藝將高科技材質與超現代造型完美融合，成為收藏家的典藏珍選。

Les Miniatures 袖珍系列

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Les Miniatures袖珍系列的環遊世界旅程始於DELVAUX的家鄉比利時，一路旅行到了英國倫敦、美國紐約，每個作品都讓人驚艷無窮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2019年迎來風情萬種的義大利系列與首個東方城市-香港系列，淋漓盡致的將各城市的在地特色體現在袖珍系列。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2020年則再度推出中國夢系列與日本系列，完整了DELVAUX在東亞地區的拓展版圖。袖珍系列散發比利時獨有的詼諧幽默精神與超現實主義，重塑袖珍的藝術，結合時尚與工匠、服裝、鞋履、等等不同領域的精巧手藝，運用壓花、絲印、微技術與不同的視覺細節，打造出一款款宛如藝術品般的小巧珍寶。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

尺寸減小，創作的時間卻絲毫不馬虎，每款皆代表著當地的文化精髓與深厚底蘊，令人一見傾心、會心一笑。

※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

老花包也是經典中的經典！六大精品復古logo包今年再度人氣翻紅，讓人手癢想購入

2020年40款「精品長夾推薦」！從夢幻品牌經典款到人氣款，都可以列入慾望清單

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, 包包, 時尚, DELVAUX, 皇室御用, 皇室御用品牌, 經典款, DELVAUX經典款
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

認人有障礙！過目必忘「臉盲症」星座Top 3 　射手粗線條才第二

認人有障礙！過目必忘「臉盲症」星座Top 3 　射手粗線條才第二

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

減醣、低醣、生酮飲食有何不同？想要有成效，5大原則必把握

減醣、低醣、生酮飲食有何不同？想要有成效，5大原則必把握

爆汗出油、戴口罩也不糊妝！2020下半年「神級粉底」5選 帥度直逼玄彬！Krystal軍裝照跟畫報超反差 歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老 美國隊長與灰故娘熱戀中！公園約會一起吃著冰淇淋「幸福全寫在臉上」 安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高 12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發 Rose最近加了大辣！平口洋裝罕見小露深溝、A4腰細到褲子快掉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面